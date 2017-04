Heikki Liede vei yli kolmanneksen Särkisalon äänistä

|

Särkisalolainen Heikki Liede (kok.) on kerännyt suurimman äänimäärän Särkisalossa. Särkisalon äänestysalue on Salossa ensimmäinen, jossa kaikki äänet on laskettu.

Liede sai Särkisalossa 71 ääntä, mikä on yli 37 prosenttia kaikista Särkisalon äänistä. Kaikkiaan hän on kerännyt Salossa 182 ääntä, kun vähän yli puolet Salon kaikista äänistä on laskettu kello 21.30.

Liede on nykyinen valtuutettu ja on menossa komeasti myös uuteen Salon valtuustoon.