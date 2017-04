Hybridikeskuksen johtajaksi Matti Saarelainen

|

Suomeen perustettavan hybridikeskuksen väliaikaiseksi johtajaksi on nimitetty Matti Saarelainen. Hän on vastannut hankkeesta projektipäällikkönä.

Saarelaisella on aiempaa kokemusta muun muassa suojelupoliisin osastopäällikkönä ja valtioneuvoston kanslian tilannekuvakoordinaattorina. Lisäksi hän on ollut ulkomaalaisviraston ylijohtaja.

Hybridiuhkilla tarkoitetaan perinteisestä sodankäynnistä poikkeavaa toimintaa, jolla pyritään levittämään epävarmuutta ja hyödyntämään kohdemaan heikkouksia. Vaikuttamista harjoitetaan esimerkiksi levittämällä huhuja ja valeuutisia sosiaalisessa mediassa, tietoverkkohyökkäyksillä ja informaatiovaikuttamisella.

Hybridikeskuksen johtokunta piti tänään ensimmäisen kokouksensa Helsingissä. Johtokunnan puheenjohtajaksi jäsenmaat valitsivat EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvosen, joka käytännössä jatkaa tähänastista työtään keskuksen käynnistämisessä.

Uusia maita tulossa mukaan kesällä

Hybridikeskuksen perustamisasiakirjan allekirjoitti eilen Helsingissä yhdeksän maata. Useiden muiden maiden odotetaan liittyvän hankkeeseen mukaan ensi kesänä, kun ne ovat saaneet kansalliset päätöksensä asiasta valmiiksi.

Keskus tekee esimerkiksi tutkimusta, koulutusta ja käytännön harjoituksia, joilla pyritään parantamaan jäsenmaiden valmiuksia hybridiuhklien torjumiseksi.

Keskuksen ensimmäiset tutkimushankkeet käynnistyvät tämän vuoden syksyllä. Yhtenä ensimmäisistä hankkeista on tarkoitus laatia perusteos, joka tarkastelee hybridiuhkia kokonaisvaltaisena ilmiönä.

Suomen lisäksi mukaan lähtivät tässä vaiheessa Saksa, Britannia, Ranska, Yhdysvallat, Ruotsi, Latvia, Liettua ja Puola.

Varmoja myöhemmässä vaiheessa liittyjiä ovat tässä vaiheessa ainakin Norja ja Espanja.

Noin kymmenen henkilön vahvuinen sihteeristö sijoitetaan Helsinkiin koordinoimaan yhteistyötä mukana olevien maiden kesken. EU ja Nato eivät ole virallisesti keskusta perustamassa, koska kyseessä on hallitustenvälinen yhteistyö, mutta ne antavat hankkeelle tukensa.

