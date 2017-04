Hybridiosaamiskeskus perustetaan juhlavin menoin

|

Eurooppalainen hybridiosaamiskeskus saa tänään virallisen aloituksensa. Hybridiuhkien torjuntaan keskittyvän keskuksen perustamisasiakirjaa allekirjoittamaan saapuu edustajia kaikista perustamista valmistelleista maista, EU:n ulkosuhdehallinnosta sekä Natosta.

Toimintaa johtava, muutaman hengen vahvuinen sihteeristö perustetaan Helsinkiin. Valmisteluissa on ollut mukana toistakymmentä EU- ja Nato-maata.

Keskuksen on tarkoitus kehittää jäsentensä valmiutta ja suorituskykyä hybridiuhkien torjuntaan ja parantaa tietoisuutta niistä. Keskus toimii verkostomuotoisena niin, että sen osanottajat osallistuvat työhön kotimaistaan.

Hybridiuhkilla tarkoitetaan perinteistä sodankäynnistä poikkeavaa toimintaa, jolla pyritään levittämään epävarmuutta ja hyödyntämään kohdemaan heikkouksia. Hybridivaikuttamista harjoitetaan esimerkiksi levittämällä huhuja ja valeuutisia sosiaalisessa mediassa, tietoverkkohyökkäyksillä ja informaatiovaikuttamisella.

Helsinkiin tulossa olevan keskuksen vuosibudjetti on arviolta kaksi miljoonaa euroa vuodessa, josta Suomi maksaa merkittävän osan. Jäseneksi liittyvät maat maksavat jäsenmaksun ja kattavat lähettämiensä virkamiesten kulut.

STT

