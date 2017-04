Ihmiset haluavat syötävää puutarhoistaan – yrtit, marjapensaat ja parsa ovat muodissa

|

Yrtit, viiniköynnökset, marjapensaat, parsa ja suuret viherkasvit ovat muodissa puutarhakaupassa tänä keväänä.

– Yksi isoja megatrendejä, joka jatkuu tälläkin kevätkaudella, on syötävät kasvit. Kaikki syötävät yrteistä lähtien, kertoo Suomen Puutarhakauppiaat ry:n puheenjohtaja Katja Nikkari.

Hänen mukaansa muun muassa parsanviljely on tullut muotiin. Marjapensaat menevät niin ikään kaupaksi.

– Viiniköynnökset ovat kova juttu. Niissä on ihania lajikkeita.

Pohjoismaisen Plantagenin Suomen tytäryhtiön toimitusjohtaja Annika Järvensivu kertoo, että suuret viherkasvit ovat tällä hetkellä suosiossa. Näitä ovat muun muassa suuret kaktukset.

Hänen mukaansa kauppa on käynyt talvella todella hyvin, ja toivoa sopii, että suuntaus jatkuu tänä keväänä.

– Kuluttajat odottavat säiden lämpiämistä, hän kertoo.

Nikkari odottaa vilkasta kevättä. Hänenkin mukaan riippuu hyvin paljon säistä, miten ihmiset innostuvat keväällä liikkumaan puutarhakaupoissa.

– Ihmiset ovat kiinnostuneita pihanlaitosta, puutarhanlaitosta, parvekkeista ja kaikesta kaupunkiviljelystä, hän arvioi.

STT

Kuvat: