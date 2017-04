IL-kysely: Terho on piirijohtajien suosikki perussuomalaisten johtoon

|

Sampo Terho on perussuomalaisten piirijohtajien suosikki puolueen johtoon, kertoo Iltalehden kysely. Kyselyssä 11 piirijohtajaa kannatti Terhoa ja yksi Jussi Halla-ahoa. Neljä piirijohtajaa ei halunnut kertoa kantaansa puheenjohtajakysymykseen.

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut lisäksi useita muitakin ehdokkaita, kuten kansanedustaja Leena Meri ja Oulun perussuomalaisten taloudenhoitaja Raimo Rautiola.

Perussuomalaiset valitsee uuden puheenjohtajan kesäkuussa Jyväskylässä. Istuva puheenjohtaja Timo Soini on ilmoittanut, ettei hän asetu ehdolle.

