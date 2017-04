Interfax: Venäjä ei hyväksy Syyria-päätöslauselmaa nykymuodossaan

|

Venäjä ei hyväksy uutta päätöslauselmaehdotusta Syyriasta, kertoo uutistoimisto Interfax. YK:n turvallisuusneuvoston on määrä äänestää tänään kaasuiskun tutkintaa koskevasta päätöslauselmasta.

Varaulkoministerin mukaan päätöslauselma on nykymuodossaan Venäjälle mahdoton hyväksyä.

Päätöslauselmassa vaaditaan Syyrian hallinnolta yhteistyötä viimeviikkoisen kaasuiskun tutkinnassa, kertovat Yhdysvaltain diplomaatit. Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltojen aiemmin laatimaa päätöslauselmaehdotusta on hieman muutettu.

Syyrian Khan Sheikhunin kaupunkiin tehtiin viime viikolla kaasuisku, jossa kuoli lähes 90 siviiliä. Valtaosa kansainvälisestä yhteisöstä on syyttänyt Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukkoja kemiallisten aseiden käytöstä. Assadin hallitus on kieltänyt syytökset.

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisin mukaan Syyrian syyllisyydestä kaasuiskuun ei ole epäilystäkään.

Valkoisen talon mukaan Syyrian hallinto ja Venäjä yrittävät hämmentää kansainvälistä yhteisöä siitä, kuka on Syyrian kaasuiskun takana, kertoo CNN.

Yhdysvaltain hallinto on syyttänyt Venäjää siitä, että se on auttanut Syyrian hallintoa kaasuiskun peittelemisestä.

– Mielestäni on selvää, että venäläiset yrittävät peitellä sitä, mikä on tapahtunut, sanoi hallinnon ylempi virkamies CNN:lle.

Turkki: Iskussa käytettiin tappavaa hermokaasua sariinia

Turkin tekemien testien mukaan iskussa Syyrian Khan Sheikhunin kaupunkiin käytettiin tappavaa hermokaasua sariinia. Asiasta kertoi Turkin terveysministeri Recep Akdag valtiolliselle Anadolu-uutistoimistolle.

Testit tehtiin veri- ja virtsanäytteistä, jotka saatiin Turkissa hoidetuilta iskun uhreilta.

Sariini tappaa lamauttamalla keskushermoston hengitystoiminnot ja halvauttamalla keuhkoja ympäröivät lihakset.

Vastatoimena iskuun Yhdysvallat ampui kymmeniä Tomahawk-ohjuksia syyrialaiseen lentotukikohtaan.

STT

