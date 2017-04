IS: Suurmoskeijahankkeen toimijalla ulosottovelkaa

|

Helsingin suurmoskeijahanketta puuhaava Suomen Muslimiliitto ry on ulosottotodistuksen mukaan todettu varattomaksi, uutisoi Ilta-Sanomat.

Muslimiliiton reilun 2 400 euron saatavat verottajalle ovat menneet ulosottoon vuoden 2016 alussa. Moskeijahankkeen tiedottamisesta vastaavan Pia Jardin mukaan veroveloista on pyydetty verottajalta oikaisua.

Moskeijahankkeen yhteistyökumppanilla Suomen islamilainen neuvosto ry:llä on puolestaan 50 000 euroa ulosottovelkaa.

Lehden tiedot perustuvat viime viikon keskiviikkona päivättyyn ulosottorekisteritodistukseen. Yhdistyksellä on ollut lisäksi 20 maksuhäiriötä ja muuta luottotietomerkintää vuosina 2014-2016. Neuvoston rahastonhoitajan Anas Hajjarin mukaan noin 20 000 euroa ulosottovelasta on hoidettu.

STT