ISTV: Vapaavuori voi pormestarina käsitellä Malmin kohtalon vielä kerran

Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoi Ilta-Sanomien videohaastattelussa olevansa Helsingin pormestarina valmis käsittelemään Malmin lentokentän kohtalon vielä kerran, jos tarpeeksi korkea-arvoinen valtiomies sitä hänelle ehdottaa.

Vapaavuori valittaneen pormestariksi 7. kesäkuuta, kun uusi valtuusto kokoontuu. Hän sanoo puolustavansa pormestarina kaikkia isoja kaupunkeja ja kaupunkiseutuja, ei vain Helsinkiä.

Vapaavuori myös kommentoi kuntavaalien valtavaa äänimääräänsä sanomalla, ettei vieläkään ymmärrä, mitä tapahtui. Hän kuitenkin uskoo, että pormestarikamppailulla oli osansa menestyksessä. Hän antoi puheenjohtaja Petteri Orpolle kunniaa, koska Orpo on osannut koota hyvän joukkueen.

– Hän (Orpo) vetosi minuun, että lähtisin pormestariehdokkaaksi, mutta kyllä se itsestä lähtee ja päätös oli omani.

Vapaavuori sanoi, ettei kukaan ole kenellekään mitään velkaa, vaan joukkue pelaa yhdessä. Hänen äänimääränsä oli niin suuri, että kokoomuksen on sanottu jäävän hänelle siitä sielunsa velkaa.

Hän sanoi myös, että hänelle sopii hyvin, jos Anni Sinnemäki valitaan vihreiden apulaispormestariksi. Heillä on hyvä yhteistyö taustalla jo Mari Kiviniemen (kesk.) hallituksesta. He olivat sen hallituksen helsinkiläisministerit, jotka puhuivat kaupungistumisen puolesta, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori ei ryhtynyt spekuloimaan mahdollisella presidenttiehdokkuudella tulevaisuudessa.

Hän luopui hyväpalkkaisesta Euroopan investointipankin varapääjohtajan työstä pormestariehdokkuuden vuoksi. Hän sanoi, että uhraus on iso, kun palkka puolittuu, stressi tuplaantuu ja työmäärä lisääntyy, mutta elämässä on muutakin tärkeää kuin raha.

