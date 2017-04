”Jalka täytyy pitää kaasulla” – Rinne torjui kaiken Nashvillen pudotuspeliavauksessa

|

Maalivahti Pekka Rinne oli niin sanotusti mies paikallaan ja vähän enemmänkin, kun hänen seuransa Nashville Predators aloitti kevään NHL-pudotuspelit torstaina.

Rinne torjui nollapelin ja Nashville avasi pudotuspelit tärkeällä 1-0-vierasvoitolla Chicago Blackhawksista.

– Teimme erittäin hyvää työtä sotkemalla heidän pelisysteeminsä, emmekä päästäneet heitä flow-tilaan. Chicago haluaisi pelata vauhdikkaasti ja pitää paljon kiekkoa, mutta me teimme jäällä oikeita asioita, Rinne raportoi NHL:n nettisivuilla.

Rinteen uran toinen nollapeli NHL-pudotuspeleissä irtosi 29 torjunnalla.

– Uskon, että tästä ottelusarjasta tulee pitkä, ja meidän täytyy pitää jalka kaasulla. Sikäli tilanne on tietysti hyvä, että voitimme ensimmäisen pelin ja vielä vieraskaukalossa, Rinne sanoi.

Ottelun ainoan maalin iski avauserässä Nashvillen ruotsalaishyökkääjä Viktor Arvidsson.

Chicago on pudottanut Rinteen ja Nashvillen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella sekä 2010 että 2015.

Washingtonille jatkoaikavoitto

Washingtonissa sankariksi nousi kotijoukkue Capitalsin Tom Wilson, joka teki uransa ensimmäisen maalinsa NHL:n pudotuspeleissä tärkeään paikkaan. Wilson ratkaisi jatkoaikamaalillaan Washingtonille 3-2-voiton Toronto Maple Leafsista.

Ajassa 65.15 syntynyt maali oli Wilsonille sikälikin erityinen, että hän varttui kiekkohullussa Torontossa.

– Maalin jälkeen tunteet nousivat pintaan, Wilson kertoi.

Justin Williams iski kotijoukkueelle kaksi maalia. Toronton Leo Komarov ja Kasperi Kapanen jäivät sen sijaan vaille tehopisteitä.

Anaheim Ducks päihitti kotikaukalossaan Calgary Flamesin 3-2 (1-1, 2-1, 0-0). Anaheimille voittomaalin teki ottelun toisessa erässä ruotsalaishyökkääjä Jakob Silfverberg.

Anaheim-puolustaja Sami Vataselle ei kirjattu tehopisteitä. Vatanen pelasi torstaina eniten Ducksin puolustajista eli reilut 22 minuuttia.

STT

