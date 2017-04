Järkälemäisen äänisaaliin Helsingissä vienyt Vapaavuori juhli jo pormestariutta

|

Kokoomuksen pormestariehdokas Jan Vapaavuori on Helsingin äänikuningas. Vapaavuori keräsi Helsingissä 29 547 ääntä, joka oli hieman yli yhdeksän prosenttia kaikista pääkaupungissa annetuista äänistä.

– On ihan älyttömän hyvä fiilis ryhtyä pääkaupungin ensimmäiseksi pormestariksi maassa, jossa kokoomus on suurin puolue, Vapaavuori sanoi STT:lle.

Helsingin pormestaria ei valita kuntavaaleissa, vaan päätöksen tekee kuntavaaleissa valittava Helsingin kaupunginvaltuusto. Vapaavuori ja Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki ovat pitäneet selvänä, että pormestari tulee Helsingin suurimmasta puolueesta.

Sinnemäen äänipotti kalpeni Vapaavuoren saaliin edessä. Sinnemäki keräsi 8 854 ääntä.

– Vapaavuoren äänimäärä Helsingissä on poikkeuksellinen, Sinnemäki sanoi Ylelle. Sinnemäki sanoi myös pitävänsä Vapaavuoren valintaa Helsingin pormestariksi ilmeisen todennäköisenä.

SDP:n Tuula Haatainen jäi pormestariehdokkaiden kolmospallille vajaalla 7 500 äänellä.

Kaksi pormestarikandidaattia karsiutui valtuustosta

Myös muiden puolueiden pormestariehdokkaat olivat Helsingin ääntenlaskennassa puolueidensa äänestetyimpiä ehdokkaita. Poikkeuksen teki perussuomalaisten Mika Raatikainen, joka jäi puheenjohtajaehdokkaiden Jussi Halla-ahon ja Sampo Terhon sekä puolustusministeri Jussi Niinistön taakse.

Pormestariehdokkaista ovat kommunistisen puolueen Yrjö Hakanen ja Terve Helsinki -listan Harri Lindell eivät tulleet valituiksi kaupunginvaltuustoon.

Kokoomus lopulta selvään voittoon Helsingissä

Kokoomus porhalsi kuntavaalivoittoon Helsingissä 28,4 prosentilla. Kokoomus paransi tulostaan vuoden 2012 kuntavaaleista 1,5 prosenttiyksikköä. Vihreät oli jälleen Helsingin toiseksi suurin puolue 24,1 prosentin ääniosuudella. Kun vielä SDP varmisti kolmanneksi suurimman puolueen asemansa 13,8 prosentin osuudella, pysyi kolmen suurimman puolueen kärki Helsingissä muuttumattomana viime kuntavaaleista.

