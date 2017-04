”Järkyttynyt ja harras tunnelma” – Prinsessa Victoria ja prinssi Daniel toivat kukkia iskun tapahtumapaikalle

|

Tukholmassa olevan STT:n toimittajan Matias Åbergin mukaan Tukholman keskustassa on harras ja osin jopa järkyttynyt tunnelma.

– Ihmiset ovat tuoneet kukkia tähän muutaman kymmenen metrin päähän iskupaikasta. Moni on ollut selvästi järkyttynyt, ja jotkut ovat kyynelehtineet. Aika monet ovat myös sanoneet, että eivät halua kommentoida asiaa medialle, Åberg kertoo.

Poliisin eristämä alue on Åbergin mukaan pienentynyt eilisestä käsittäen lähinnä Åhlensin tavaratalon lähiympäristön ja osan Drottninggatanin kävelykadusta. Poliiseja on Åbergin mukaan edelleen paikalla melko paljon.

– Osalla poliiseista on mukanaan myös raskaampaa aseistusta, kuten rynnäkkökivääreitä, Åberg sanoo.

Kuningas: Ruotsalaiset selviävät jälleen kerran

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on kiittänyt hoitohenkilöitä, palomiehiä ja poliiseja työstä Tukholman iskun yhteydessä. Kuningas puhui Ruotsin kansalle illalla.

Kaarle Kustaa muistutti ruotsalaisten selvinneen aiemminkin väkivaltaisista tapahtumista, ja näin tapahtuu hänen mukaansa nytkin. Ruotsi on pitkään ollut ja on jatkossakin turvallinen ja rauhallinen maa, kuningas sanoi.

Kuningas ja kuningatar Silvia keskeyttivät iskun jälkeen Brasilian-matkansa ja palasivat kotimaahan.

Prinsessa Victoria: Selviämme tästä yhdessä

Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel ovat vierailleet eilisen terrori-iskun tapahtumapaikalla Tukholman keskustassa.

Paikalla olleen STT:n toimittajan mukaan mustiin pukeutunut pariskunta pysähtyi laskemaan ruusukimppunsa kadulle. He keskustelivat hetken ihmisten kanssa.

– Olen hyvin surullinen ja tunnen tyhjyyttä, järkyttyneen ja vakavan oloinen Victoria kommentoi Aftonbladetin videolla.

Victorian mukaan yhteiskunta on kuitenkin osoittanut suurta voimaa tapahtuneen jälkeen. Hän sanoi, että ruotsalainen yhteiskunta perustuu luottamukseen ja yhteenkuuluvuuteen ja selviää iskusta entistä vahvempana.

Kuinka tapahtuneesta sitten voidaan päästä eteenpäin? kysyi Aftonbladetin toimittaja.

– Yhdessä, Victoria vastasi.

Tukholmassa liput liehuvat tänään puolitangossa eilisen terrori-iskun uhrien muistoksi.

Risteilymatkustaja pohti, tullako laivasta

Tukholman keskustassa oli päivällä liikkeellä paljon suomalaisia risteilymatkustajia. Moni heistä vieraili myös eilisen terrori-iskun tapahtumapaikan läheisyydessä.

– Onhan tässä aika järkyttynyt. Mietimme tuossa, tulemmeko laivalta maihin vai emme, mutta sitten päätimme, että tulemme kuitenkin, kertoi hyvinkääläinen Kaisa Räsänen STT:lle Åhlensin tavaratalon tuntumassa puoliltapäivin.

Räsänen oli tullut Tukholmaan Helsingin-laivalla, ja hänen suunnitelmissaan oli tehdä kierros kaupungilla.

– Laivalla ei vielä tajunnut tätä samalla tavalla kuin nyt tässä (tapahtumapaikan läheisyydessä). Se konkretisoitui enemmän, hän sanoi.

Åhlensin läheisyyteen kukkia tuonut tukholmalainen Maud Berg arvioi, että iskua kaupunkiin osattiin odottaa ja että sen arveltiin olevan vain ajan kysymys.

– Mutta ruotsalaisena on toki vaikea ymmärtää, että sittenkin tällaista voi tapahtua täällä. Tämä koskettaa minua hyvin syvältä, sanoi Berg STT:lle.

Hän kertoi herkistyneensä heti, kun kuuli Drottninggatanin tapahtumista mediasta.

STT

