”Järkyttynyt ja harras tunnelma” – Prinsessa Victoria ja Prinssi Daniel vierailivat Tukholman iskun tapahtumapaikalla

Tukholmassa olevan STT:n toimittajan Matias Åbergin mukaan Tukholman keskustassa on harras ja osin jopa järkyttynyt tunnelma.

– Ihmiset ovat tuoneet kukkia tähän muutaman kymmenen metrin päähän iskupaikasta. Moni on ollut selvästi järkyttynyt, ja jotkut ovat kyynelehtineet. Aika monet ovat myös sanoneet, että eivät halua kommentoida asiaa medialle, Åberg kertoo.

Poliisin eristämä alue on Åbergin mukaan pienentynyt eilisestä käsittäen lähinnä Åhlensin tavaratalon lähiympäristön ja osan Drottningatanin kävelykadusta. Poliiseja on Åbergin mukaan edelleen paikalla melko paljon.

– Osalla poliiseista on mukanaan myös raskaampaa aseistusta, kuten rynnäkkökivääreitä, Åberg sanoo.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel ovat vierailleet eilisen terrori-iskun tapahtumapaikalla Tukholman keskustassa.

Paikalla olleen STT:n toimittajan mukaan mustaan pukeutunut pariskunta pysähtyi laskemaan kukkansa kadulle.

He keskustelivat hetken ihmisten kanssa.

Vakavan oloinen prinsessa Victoria kertoi Aftonbladetille, että hän tuntee suurta surua ja tyhjyyttä.

Hänen mukaansa yhteiskunta on osoittanut suurta voimaa, eteenpäin on mentävä yhdessä.

Tukholmassa liput liehuvat tänään puolitangossa eilisen terrori-iskun uhrien muistoksi. Lisäksi kaupungintalolle avataan kirja, johon ihmiset voivat käydä kirjoittamassa surunvalittelunsa.

Tukholmassa eilen avatut tilapäismajoitustilat on yöllä suljettu. Kaupunki avasi runsaasti tiloja ihmisille, jotka jäivät saartorenkaan sisään eivätkä päässeet myöhemmin matkustamaan kotiinsa, koska joukkoliikenne ei toiminut.

STT

