Jokinen, Ristolainen ja Barkov jäävät pois MM-joukkueesta

Leijonien MM-ryhmä koki tiistaina kipeitä menetyksiä, kun Jussi Jokinen ja Rasmus Ristolainen ilmoittivat poisjäännistään. Myös Aleksander Barkovin poisjäänti on ollut ennakoitavissa, ja asian vahvisti Miami Heraldin toimittaja George Richardstviitissään.

Poisjäännit tulivat tuskin yllätyksenä päävalmentaja Lauri Marjamäelle.

Jokinen joutui huilaamaan viikonloppuna kauden päättäneen Florida Panthersin kolme viime ottelua polvivamman takia. Barkov on kärsinyt kauden aikana selkävaivoista, jotka viime tietojen mukaan eivät kuitenkaan vaadi leikkaushoitoa.

Ristolainen on Buffalon luottopuolustaja. Hän pelasi päättyneellä NHL-kaudella 79 ottelussa liigan viidenneksi isoimman ottelukohtaisen peliajan, 26 minuuttia 28 sekuntia ottelussa.

https://twitter.com/GeorgeRichards/status/851813339789500417

STT

Kuvat: