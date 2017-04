|

Kuntavaalit on käyty, äänet on laskettu ja tulos on vahvistettu. Nyt puolueiden sisällä ja puolueiden kesken neuvotellaan hallitus- ja lautakuntapaikoista.

Tapana ei ole, että ehdokas kampanjoidessaan paljastaa, mitä luottamustehtävää hän tavoittelee, kunhan ensin pääsee valtuustoon. Jotkut toki kertovat vihjaillen, että haluavat edelleen jatkaa vastuun kantajana.

Muutamissa kunnissa, joissa valtuusto valitsee pormestarin, tilanne on toinen. Niissä äänensä voi suunnata suoraan ehdokkaalle, joka tavoittelee ykköspäättäjän paikkaa.

Vaaleissa hyvin menestynyt ehdokas odottaa yleensä, että saa halutessaan vaalien jälkeen merkittävän luottamustehtävän. Sellaisia ovat hallituspaikat sekä valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajuudet.

Äänimäärä voi olla yksi kriteeri, kun puolue jakaa saamiaan paikkoja. Ääniä koko ryhmälle kokoava ehdokas voidaan palkita, mutta menestyksekäs asioiden hoito edellyttää muutakin kuin suurta kansansuosiota. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä, kokonaisnäkemystä, yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoa.

Suomessa on niin kunta- kuin eduskuntavaaleissa käytössä avoin listavaali. Ääni annetaan ehdokkaalle, joiden järjestys listalla määräytyy äänimäärien perusteella. Ruotsissa äänestetään listaa, ja ehdokkaat valitaan enimmäkseen puolueen asettamassa järjestyksessä.

Vaalitapojen erosta huolimatta puolue painaa Suomessakin paljon, kun äänestäjä tekee ratkaisuaan. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan enemmistö valitsee äänestämänsä puolueen aatteellisen linjan ja valtakunnallisen toiminnan mukaan. Ehdokkaan henkilökohtainen vetovoima tai puolueen hyvä lista eivät ole yhtä tärkeitä asioita.

Politiikka ei ole yksilöurheilua, vaan joukkuepeliä. Kovia henkilökohtaisia tuloksia tehneiden päättäjien on voiton huumassakin hyvä muistaa, että vaikka omilla äänillä pääsisi valtuustoon yksinkin, yhden hengen ryhmällä ei ole vaikutusvaltaa.

Helsingissä vaaleissa hurjan äänisaaliin kerännyt Jan Vapaavuori varmisti kokoomuksen ykköspaikan pääkaupungissa, mutta hänestäkään ei tulisi pormestaria ilman puoluetta.