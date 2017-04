Kaksi kuollut kouluampumisessa Kaliforniassa

|

Kaksi aikuista on kuollut ja kaksi oppilasta haavoittunut kouluampumisessa San Bernardinon kaupungissa Kaliforniassa Yhdysvalloissa, kertoo Los Angeles Times. Poliisi uskoo toisen kuolleen olevan ampuja, joka on tappanut itsensä.

Oppilaiden vammojen vakavuudesta ei ole tietoa. Heidät on kiidätetty helikopterilla sairaalaan.

Ampuminen tapahtui luokkahuoneessa North Parkin peruskoulussa aamupäivällä paikallista aikaa.

San Bernardino sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Los Angelesista itään. Samassa kaupungissa äärijärjestö Isisistä inspiroitunut pariskunta ampui 14 ihmistä kuoliaaksi pikkujouluissa toissa vuoden lopulla.

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-shooting-san-bernardino-north-folk20170410-story.html

STT