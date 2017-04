Kärsimystie kokoaa illalla väkeä Helsingin keskustaan

|

Tänään illalla järjestettävä Via Crucis -pääsiäisvaellus kokoaa Helsingin ydinkeskustaan todennäköisesti tuhansia ihmisiä. Tapahtuman tuottajan Milla Tommilan mukaan yleensä esitystä seuraa noin 10-15 000 katsojaa. Yleisömäärään vaikuttaa erityisesti sää.

Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman aikana virkapukuisten poliisien määrää lisätään normaalista, kuten yleensä yleisötapahtumien yhteydessä. Lisäksi osallistujien turvallisuus pyritään takaamaan esimerkiksi liikennejärjestelyillä.

Tänä vuonna Via Crucis toteutetaan naisten esittämänä. Reitti kulkee Suomen Pankin kautta tuomiokirkolle.

Pitkäperjantaina muistetaan Golgatan tapahtumia

Kristityt viettävät tänään pitkäperjantaita eri puolilla maailmaa. Päivän raamatunteksteissä seurataan Golgatan tapahtumia; Jeesus ristiinnaulitaan ja hän kuolee ihmisten syntien sovittamiseksi.

Suomen luterilaisissa kirkoissa pidetään niin sanottuja sanajumalanpalveluksia, joihin ei liity ehtoollista. Yleisilme on muutoinkin normaalia karumpi: liturginen väri on musta, alttarin kynttilät on sammutettu tai niitä ei lainkaan ole. Urkuja ei käytetä.

Suomen ortodoksinen kirkko viettää suureksi perjantaiksi kutsuttua päivää samaan aikaan luterilaisen kirkon kanssa. Tänä vuonna päivän vietto osuu samaan aikaan myös muissa Venäjän ja Kreikan ortodoksikirkoissa.

