Katso puolueiden ääniharavat – äänistä laskettu 70 prosenttia Salossa

|

Katja Taimela on SDP:n ääniharava, kun äänistä on laskettu vajaat 70 prosenttia Salossa. Taimelalla on yli 879 ääntä.

Kokoomuksen äänikuningas on Juhani Nummentalo, jolle on kasaantunut 542 ääntä.

Keskustasta eniten ääniä on kerännyt perniöläinen Tauno Kanerva. Hänellä on 181 ääntä.

Perussuomalaisten selvä ykkönen on Mikko Lundén, jolla on 738 ääntä.

Vihreistä Annika Fagerström on saanut 131 ääntä, ja on menossa uutena valtuutettuna Salon valtuustoon.

Kristillisille ääniä on kahminut Marjatta Halkilahti, jolla on 314 ääntä.

Vasemmistoliiton äänikuningatar on Marja Ruokonen 238 äänellään.