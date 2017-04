Kesko myy K-maatalous-liiketoiminnan Ruotsiin

|

Kesko myy K-maatalous-liiketoimintansa ruotsalaiselle maatalousosuuskunta Lantmännenille. Yhtiön mukaan osakekauppana toteutettavan kaupan velaton hinta on 38,5 miljoonaa euroa.

Myytävissä liiketoiminnoissa työskentelee 45 työntekijää. Kauppoja K-maatalous-ketjussa on 78. Niissä toimivat 43 paikallista kauppiasyrittäjää jatkavat toimintaansa Lantmännenin kanssa.

K-maatalous-ketjun vähittäismyynti oli viime vuonna 424 miljoonaa euroa. Ketjun asiakkaita ovat maatalousyrittäjät, koneurakoitsijat sekä hevosalan ammattilaiset ja harrastajat. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa kylvösiemenet, lannoitteet, rehut ja kasvinsuojeluaineet.

– Maatalouden rakenne Suomessa on muuttunut merkittävästi. Muutos jatkuu ja tilojen lukumäärä vähenee edelleen. Samalla maatalouskauppa kansainvälistyy ja keskittyy, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander tiedotteessa.

Helander uskoo, että nykyisen K-maatalouden ja sen kauppiasyrittäjien asema vahvistuu ja kilpailukyky paranee osana Lantmännenia.

– Kesko on strategiansa mukaisesti tulevaisuudessa yhä fokusoituneempi yhtiö ja keskittyy kotimaan päivittäistavarakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan.

Kesko kirjaa yrityskaupasta sen toteutuessa noin 13 miljoonan euron myyntivoiton.

STT

Kuvat: