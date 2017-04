Keskusta menetti kannatustaan Koskella, vihreät eteni valtuustoon

|

Vihreät kuuluu Koskella kuntavaalien voittajiin, sillä puolue etenee uutena ryhmänä maalaiskunnan valtuustoon. Vaalien toinen voittaja on kokoomus, joka saa uuteen valtuustoon viisi edustajaa. Vaalien häviäjä on Koskella puolestaan keskusta, joka menetti viime vaaleista kaksi paikkaa. Keskusta säilyttää kuitenkin valta-asemansa, sillä puolue saa Kosken 21-jäseniseen valtuustoon 12 edustajaa.

Vaalien selvä ääniharava on viime kuntavaalien tapaan keskustan Heikki Tuominen, joka keräsi 96 ääntä. Keskustan nykyinen valtuutettu Elina Kivikallio tuli toiseksi 63 äänellä. Kivikallion jälkeen seuraavat sijat menivät uusille valtuutetuille: keskustan Into Lehtisaari ja kokoomuksen Laura Mikkola saivat kumpikin 61 ääntä.