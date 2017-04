Kiina haluaa Pohjois-Korean jännitteisiin rauhanomaisen ratkaisun

|

Kiina perää rauhanomaisia keinoja Pohjois-Korean jännitteiden ratkaisemiseen. Presidentti Xi Jinping on esittänyt Kiinan kannan Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille puhelinkeskustelussa, kiinalaismedia uutisoi.

Trump hyökkäsi eilen Twitterissä Pohjois-Koreaa vastaan ja kehotti Kiinaa yhteistyöhön ”ongelman” ratkaisemiseksi. Jos Kiina ei halua auttaa, Yhdysvallat on Trumpin mukaan valmis ratkaisemaan ongelman ilman Kiinaa.

Pohjois-Korea on uhonnut Yhdysvalloille olevansa valmis sotaan.

