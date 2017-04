Kiina varoittaa sodanuhasta Korean niemimaalla

|

Kiina on ilmaissut vakavan huolensa jännityksen kiristymisestä Korean niemimaalla. Ulkoministeri Wang Yin mukaan konflikti voi puhjeta hetkellä millä hyvänsä.

– Viime aikoina jännitteet ovat kiristyneet. On syntynyt vaikutelma, että konflikti voi puhjeta hetkellä millä hyvänsä, hän sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Ranskan ulkoministerin Jean Marc Ayrault’n kanssa perjantaina.

Wang varoitti, että jos sota syttyy, kukaan ei voita, vaan kaikki häviävät. Hän sanoi, että konliktin aloittavan osapuolen ”on kannettava historiallinen vastuunsa ja maksettava sen mukainen hinta”.

– Vuoropuhelu on ainoa mahdollinen ratkaisu.

Kiinan pelkona on muun muassa se, että maahan tulisi Pohjois-Koreasta valtavasti pakolaisia, jos Kim Jong-unin hallinto kaatuisi. Kiina haluaa estää myös Yhdysvaltain asevoimien vahvistumisen alueella.

Pohjois-Korean on arveltu suunnittelevan ohjus- tai ydinkoetta huomiselle, jolloin tulee kuluneeksi 105 vuotta maan entisen johtajan Kim Il-sungin syntymästä.

”Suuri tapahtuma” on lähellä

Uutiskanava NBC Newsin tietojen mukaan Yhdysvallat on valmis tekemään iskun Pohjois-Koreaan, jos viranomaiset saavat varmuuden siitä, että Pohjois-Korea aikoo tehdä ydinkokeen. Asiasta kertoivat uutiskanavalla useat tiedustelulähteet.

Lähteiden mukaan iskuun voisi sisältyä ohjuksia ja pommeja sekä kyber- ja erikoisoperaatioita. Lähteiden mukaan Yhdysvallat on sijoittanut kaksi hävittäjäalusta Pohjois-Korean lähettyville.

Lisäksi Yhdysvaltojen raskaiden pommikoneiden on sanottu olevan Guamilla valmiina iskemään Pohjois-Koreaan. Aiemmin tällä viikolla Pentagon ilmoitti, että USS Carl Vinson -lentotukialuksen johtama iskuryhmä määrättiin siirtymään lähemmäs Pohjois-Koreaa.

Yhdysvallat harkitsee sotilaallisia toimia Pohjois-Korean aseohjelmia vastaan, kertoo myös presidentti Donald Trumpin hallinnon ulkopoliittinen neuvonantaja nimettömänä.

Neuvonantajan mukaan kyse ei ole enää siitä, tekeekö Pohjois-Korea asekokeen vaan siitä, milloin se tehdään. NBC:n mukaan Pohjois-Korea on vihjannut ”suuresta tapahtumasta”.

Myös Pohjois-Koreaa analysoiva seurantaryhmä sanoi, että maa on valmis uuteen ydinkokeeseen. North 38 -ryhmä sanoi raportissaan, että Pohjois-Korean valmistelut ovat pitkällä Punggye-rin koealueella.

Trump: Pohjois-Korea ongelma, joka hoidetaan

Trump sanoi torstaina, että Pohjois-Korea on ongelma, joka hoidetaan.

Lisäksi Trump jälleen kehotti Twitterissä Kiinaa puuttumaan Pohjois-Korean tekemisiin.

– Minulla on kova luottamus siihen, että Kiina hoitaa Pohjois-Korean kunnolla. Jos se ei tätä tee, niin Yhdysvallat liittolaisineen tekee.

Pohjois-Korea on uhonnut Yhdysvalloille olevansa valmis sotaan. Torstaina maan hallinnon viestejä välittävä KCNA-toimisto kertoi Pohjois-Korean johtajan seuranneen erikoisjoukkojen sotaharjoitusta.

