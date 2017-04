Kiinalaiset suuttuivat maanmiehensä kohtelusta Unitedin lennolla

|

Amerikkalaisen lentoyhtiö United Airlinesin julkisuusongelma jatkui ja laajeni tiistaina. Yhtiön pörssikurssi oli päivän aikana neljän prosentin laskussa, kun matkustajan kohtelusta syntynyt jupakka laajeni.

Kiinassa heräsi suurta närää, sillä koneesta pois retuutettu matkustaja oli tiettävästi kiinalainen. Miehen henkilöllisyyttä ei ole julkistettu, mutta hän oli silminnäkijän mukaan huutanut, että hänet valittiin poistettavaksi koneesta kansalaisuutensa takia.

Toisen matkustajan kuvaamaa videota miehen kohtelusta katseltiin 120 miljoonaa kertaa Kiinan sosiaalisen median palvelu Weibossa, ja monet palvelun käyttäjät alkoivat vaatia Unitedin boikottia.

Kohu syntyi, kun Unitedin henkilökunta alkoi poistaa neljää matkustajaa ylibuukatusta koneesta. Kolme otti tarjotun korvauksen vastaan ja suostui poistumaan, mutta neljäs kieltäytyi. United kutsui koneeseen poliisit, jotka retuuttivat tuskasta huutavan miehen koneesta väkivaltaisin ottein.

Unitedin toimitusjohtaja Oscar Munoz pahoitteli ensin tapahtunutta ja lupasi asian selvittämistä, mutta kääntyi myöhemmin puolustuskannalle. Munoz kirjoitti viestin lentoyhtiön henkilökunnalle, jossa hän sanoi henkilökunnan toimineen ohjeiden mukaisesti. Munozin mukaan ulos heitetty matkustaja aiheutti häiriötä ja haastoi riitaa.

Unitedin lento oli matkalla Chicagosta Kentuckyn Louisvilleen. Kone oli täynnä, mutta United halusi poistaa koneesta neljä matkustajaa raivatakseen tilaa neljälle oman henkilökuntansa jäsenelle, joita tarvittiin Louisvillessä.

Kyseessä on jo toinen Unitedin ympärillä syntynyt kohu lyhyen ajan sisällä. Maaliskuussa heräsi pahennusta, kun yhtiö hääti lennoltaan henkilökuntalipuilla lentäviä teinityttöjä, koska he olivat pukeutuneet leggingseihin. Yhtiö puolusti toimintaansa sillä, että alennuslipuilla lentäviltä matkustajilta vaaditaan tiukempaa pukukoodia kuin muilta matkustajilta.

Amerikkalaisilla lentoyhtiöillä on laillinen oikeus poistaa matkustajia koneista vastoin heidän tahtoaan, jos koneet on ylibuukattu.

STT

