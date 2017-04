Kokoomus jälleen kuntien suurin – vihreille eniten uusia paikkoja

|

Kokoomus on suurin puolue, kun kuntavaalien kaikki äänet on laskettu. Kokoomus sai äänistä 20,7 prosenttia. SDP:tä äänesti 19,4 prosenttia ja keskustaa 17,5 prosenttia.

– Kiitos. Olemme kolmatta kertaa peräkkäin Suomen suurin kuntapuolue, kokoomuksen Twitter-tililtä tviitattiin ennen kuin äänet oli laskettu loppuun.

Kokoomus voitti Helsingin lisäksi Espoossa ja Turussa. SDP puolestaan keräsi eniten ääniä Tampereella, Vantaalla ja Lahdessa. Suurista kaupungeista keskustalle tuli voitto vain Oulusta.

Perussuomalaiset on menettämässä eniten paikkoja viime kuntavaaleihin verrattuna ja vihreät on suurin voittaja. Vihreät sai ääniä 12,4 prosenttia, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset molemmat 8,8 prosenttia.

RKP:tä äänesti 4,9 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 4,1 prosenttia.

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus parani hivenen vuoden 2012 vaaleista. Äänestysprosentti kuntavaaleissa oli 58,8 prosenttia.

Jyväskylään viherjytky

Vihreiden kuntavaalinousu näkyi erityisesti Jyväskylässä, jossa puolue nousi suurimmaksi. Vihreät kiri Jyväskylän ykköseksi viidenneltä sijalta ja ääniosuus liki tuplaantui. Jyväskylässä vihreät sai 19,8 prosenttia äänistä ja 14 paikkaa 67-paikkaisesta valtuustosta.

– Illan kovin. Vihreät on Jyväskylän suurin puolue! Ääntenlaskenta valmistui -19,8 prosenttia vihreille. Onnea! Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö tviittasi.

Ehdokkaista eniten ääniä keräsi Jyväskylässä vihreiden kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Touko Aalto. Hänen osuutensa on lähes neljä prosenttia. Seuraavina tulevat kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ja keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen. Molempien ääniosuus oli 2,6 prosenttia.

Jyväskylässä edelliset kuntavaalit voittanut SDP sai äänistä nyt 19,3 prosenttia ja 13 valtuustopaikkaa

Vantaalla SDP suurin

Vantaan suurin puolue on SDP, kun se sai kuntavaaleissa 25,2 prosenttia äänistä. Eroa toiseksi tulleeseen kokoomukseen oli noin prosenttiyksikön verran, kun kokoomusta äänesti 24,3 prosenttia.

SDP saa 18 paikkaa 67-paikkaisesta valtuustosta ja kokoomus 17.

Kuntavaalien suurin nousija myös Vantaalla on vihreät, joka keräsi äänistä 17,8 prosenttia. Vihreille aukesi 12 paikkaa valtuustossa. Suurimmaksi häviäjäksi taipui perussuomalaiset 12,3 prosentin ääniosuudella.

Vantaan ehdoton äänikuningas on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, joka sai reilu viisi prosenttia äänistä. Kokoomuksen ääniharava Sari Multala keräsi kolmen prosentin ääniosuuden.

Helsingissä kolmen kärki pysyi samana

Kokoomus porhalsi kuntavaalivoittoon Helsingissä 28,4 prosentilla. Kokoomus paransi tulostaan vuoden 2012 kuntavaaleista 1,5 prosenttiyksikköä. Vihreät oli jälleen Helsingin toiseksi suurin puolue 24,1 prosentin ääniosuudella. Kun vielä SDP varmisti kolmanneksi suurimman puolueen asemansa 13,8 prosentin osuudella, pysyi kolmen suurimman puolueen kärki Helsingissä muuttumattomana viime kuntavaaleista.

Helsingissä Euroopan investointipankin varapääjohtaja, kokoomuksen pormestariehdokas Jan Vapaavuori keräsi jättipotin, kun hän keräsi ääniä yli 29 500.

Kokoomukselle takapakkia Espoossa – Mykkänen päihitti Soinin

Perinteinen kokoomuslinnake Espoo ei näissä kuntavaaleissa pysynyt aivan niin sinisenä kuin aiemmin. Kokoomuksen ääniosuus laski 33,7 prosenttiin.

Vihreät ottivat selvän voiton ja vei äänistä 22,3 prosenttia. Osuus nousi 5,5 prosenttiyksikköä edellisistä kuntavaaleista.

Espoon suurimman ääniharavan paikasta käytiin kisaa hallituksen ja ulkoministeriön sisällä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) oli äänikuningas, ja vei 3,6 prosenttia ja yli 4 500 ääntä. Ulkoministeri Timo Soini (ps.) hönki niskaan vajaalla 4 100 äänellä. Luvut heijastivat perussuomalaisten aseman heikentymistä muutenkin, sillä puolueen ääniosuus jäi 2,6 prosenttiyksikköä heikommaksi kuin edellisissä kuntavaaleissa. Viime kuntavaaleissa Soini oli ylivoimainen ykkönen Espoossa.

SDP pakitti prosenttiyksikön päätyen 12,5 prosenttiin. Häviäjiin kuului myös RKP, joka menetti puolitoista prosenttiyksikköä kannatuksestaan ja päätyi 8,1 prosenttiin.

Uutena ryhmänä Espoon valtuuston nousi liberaalit, joka sai läpi puheenjohtajansa Juhani Kähärän.

Oulussa keskusta pysyi suurimpana

Oulussa keskusta on suurin puolue 24,2 prosentin äänisaaliilla ja 17 paikalla, kun kaikki äänet on laskettu.

Oulun kärkikolmikko pysyi samana kuin vuoden 2012 vaaleissa. Toiseksi tuli kokoomus 13 paikalla ja kolmanneksi vasemmistoliitto 11 paikalla.

Kaupungin suurin nousija oli vihreät, joka sai 10 paikkaa. SDP sai 8 paikkaa.

Perussuomalaiset sai 6 paikkaa ja kristillisdemokraatit ja aito suomalaisen yhteislista kummatkin yhden.

Oulun ääniharavaksi nousi vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen, joka keräsi reilu neljä prosenttia äänistä.

Turussa kokoomus säilytti paikkansa

Turussa vihreät nousi kaupungin toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja vei 19,6 prosenttia äänistä, kun kaikki äänet oli laskettu. Nousu toi vihreille 14 paikkaa.

Kokoomus pysyi Turun suurimpana puolueena ja sai 23,3 prosenttia äänistä eli 17 paikkaa.

Kakkospaikasta ääntenlaskennassa kilpaillut SDP jäi lopulta kolmanneksi 17,1 prosentin äänisaaliilla ja 12 paikalla. Vasemmistoliitto sai samoin 12 paikkaa 16,1 prosentin kannatuksella.

Turun ylivoimainen ääniharava tuli vasemmistosta: puheenjohtaja Li Andersson kahmaisi 6,9 prosenttia koko Turun äänistä, eli hän lähes triplasi viime kuntavaalien äänisaaliinsa 6 374 ääneen.

Perussuomalaiset sai viisi paikkaa ja RKP ja keskusta kummatkin 3. Kristilliset pitivät yhden paikkansa.

Kunnanvaltuustoon tauon jälkeen paluun tekevä vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sai 4,1 prosenttia äänistä.

Uutena valtuustoon nousi muun muassa tv-persoona, kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt kokoomuksen listalta.

Tampereella SDP kokoomuksen ohi

Tampereella sosiaalidemokraatit valtasivat kuntavaaleissa suurimman puolueen paikan kokoomukselta kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Sanna Marinin siivittäminä. Kun kaikki äänet oli laskettu, SDP oli saanut 22,1 prosenttia, mikä riittää 16 paikkaan. Kokoomus sai 21,6 prosentin ääniosuudella 15 paikkaa.

Tampereella suurin nousija oli vihreät, joka sai viidenneksen äänistä ja 14 paikkaa.

Suurimman henkilökohtaisen äänimäärän, lähes 5 800 ääntä, kokosi SDP:n Sanna Marin. Hän sai yli viisi prosenttia äänistä.

Perussuomalaisista erotettu Terhi Kiemunki ei tullut valituksi valtuustoon. Tampereella ehdolla ollut Kiemunki keräsi 348 ääntä sunnuntaina pidetyissä kuntavaaleissa.

Puolueista neljänneksi suurin on vasemmistoliitto (7 paikkaa) ja sen jäljessä tulevat perussuomalaiset ja keskusta, jotka kumpikin saivat neljä paikkaa. Perussuomalaisten ääniosuus romahti puoleen edellisistä kuntavaaleista.

Paikkoja kaupunginvaltuustoon saivat myös Tampereen Puolesta -yhteislista, kristillisdemokraatit, VaihtoehtoTampere-yhteislista ja RKP, joka oli vaaliliitossa kokoomuksen kanssa.

