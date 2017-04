Kokoomus näyttäisi häviävän eniten Salossa

|

Kokoomus näyttää olevan Salon kuntavaalien suurin häviäjä, kun äänistä on laskettu vähän yli puolet. Edellisiin kuntavaaleihin verrattuna kokoomus näyttää saavan lähes viisi prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin neljä vuotta sitten. Kokoomus saisi valtuustoon 12 paikkaa, mikä on kaksi paikkaa vähemmän kuin 2012 vaaleissa. Ääntenlasku on kuitenkin vielä pahasti kesken.

Suuri häviäjä on myös perussuomalaiset, joka näyttäisi menettävän kaksi paikkaa ja häviävänsä äänimäärässä noin kolme prosenttiyksikköä viime kuntavaaleihin. Tosin äänistä on vielä laskematta lähes puolet kello 21.50.

Suurin voittaja on SDP, joka on saamassa 3,5 prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin viime vaaleissa. Tällä tuloksella SDP saisi valtuustoon kaksi paikkaa viime vaaleja enemmän.