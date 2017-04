Kristityt pyhiinvaeltajat kulkivat Jerusalemissa Jeesuksen jalanjäljissä

|

Tuhannet kristityt pyhiinvaeltajat ovat kulkeneet Via Dolorosalla Jerusalemin vanhassa kaupungissa pitkänäperjantaina. Perimätiedon mukaan se on reitti, jota pitkin Jeesus vietiin ristiinnaulittavaksi.

Vanhan kaupungin kapeilla kujilla palestiinalaiskristityt ja pyhiinvaeltajat eri puolilta maailmaa kantoivat puisia ristejä, ikoneja ja oman maansa lippuja. Heidän kulkureittinsä varrella oli runsaasti israelilaispoliiseja valvomassa turvallisuutta.

Pyhän haudan kirkossa egyptiläinen koptikristitty Sameera Haleem rukoili suojelusta perheelleen. Palmusunnuntaina Egyptissä tehdyissä iskuissa koptikristittyjen kahteen kirkkoon kuoli 45 ja haavoittui yli sata ihmistä.

– Iskut kopteja vastaan vain vahvistavat uskoamme, hän sanoi kädessään paperilappu, jossa oli hänen perheenjäsentensä nimet.

Brittinainen puukotettiin

Jerusalemissa myös puukotettiin päivällä 23-vuotias brittinainen raitiovaunussa lähellä vanhaa kaupunkia. Israelilaisviranomaisten mukaan puukotuksesta epäiltynä on pidätetty Itä-Jerusalemissa asuva palestiinalainen. Poliisin mukaan epäilty oli ”psyykkisesti hyvin häiriintynyt”.

Poliisi on ollut Jerusalemissa hälytysvalmiudessa juutalaisten pääsiäisen takia. Kymmenettuhannet juutalaiset rukoilevat vanhassa kaupungissa Länsimuurilla eli Itkumuurilla. Lisäksi jotkut vierailevat muurin yläpuolella olevan al-Aqsan moskeijan alueella.

Al-Aqsa on islamin kolmanneksi pyhin paikka, mutta vuori on pyhä paikka myös juutalaisille. He saavat vierailla alueella tiettyinä aikoina, mutta eivät rukoilla siellä.

Filippiineillä ristiinnaulittiin jälleen ihmisiä

Filippiineillä joukko äärikristittyjä on antanut perinteen mukaisesti ristiinnaulita itsensä pitkänäperjantaina. Näistä uskonnollisista teoista on tullut myös turistinähtävyyksiä.

Maan pääkaupungin Mailan pohjoispuolella San Pedron kylässä 56-vuotias RubenEnaje riippui ristillä jo 31. kerran. Ristiinnaulitsemisperinne alkoi hänen kohdallaan, kun hän selvisi hengissä rakennustyömaalla tapahtuneesta onnettomuudesta.

Kymmenet muut uskovaiset ruoskivat selkäänsä kuumassa auringonpaisteessa. Samaan aikaan myyjät kaupittelivat katsojille juomia, välipaloja, hattuja ja päivänvarjoja, joissa oli suuren telealan yrityksen tunnus.

Katolisen kirkon johto ei hyväksy näitä pitkäänperjantaihin liittyviä perinteitä.

STT

