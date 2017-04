Kumpi ensimmäistä kertaa finaaliin Korisliigassa, Vilpas vai Karhu?

|

Salon Vilppaan välieräsarja Korisliigassa starttaa käyntiin kiirastorstaina kotiottelulla. Runkosarjan ykkönen Vilpas kohtaa välierissä runkosarjassa neljänneksi sijoittuneen Kauhajoen Karhun.

Vilppaalla ja Karhulla on yhteistä ainakin se, että kumpikaan joukkue ei ole aiemmin pelannut Korisliigan loppuotteita. Molemmilta joukkueilta puuttu myös ylipäänsä mitali miesten pääsarjatasolta.

Karhu on pelannut lähihistoriassa välierissä kahdesti, mutta Vilpas selvisi neljän joukkueen ensimmäistä kertaa 16 vuoteen. Puolivälierissä Vilpas löi Tampereen Pyrinnön suoraan otteluvoitoin 3-0, kun taas Karhu peittosi paikalliskilpailijansa Lapuan Kobrat voitoin 3-1.

– Karhu on joukkueena erinomainen ja kun he ovat päässeet pelaamaan koko kahdeksan pelaajan rotaatiollaan, he ovat olleet todella vaikea vastustaja kaikille. Tästä kahdeksikosta löytyy kokoa, taitoa ja urheilullisuutta. Kun tähän lisätään vielä yksi Korisliigan parhaista ja kokeneimmista valmentajista niin ei ole ihme, että Karhu pelaa niin hyvin kuin pelaa, Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo kertoi liiton tiedotteessa.

Vilpas ja Karhu ovat pelanneet Korisliigassa yhtäjaksoisesti kaudesta 2009-2010 lähtien, mutta pudotuspeleissä joukkueet eivät ole aiemmin vastakkain olleet.

– Hienoa lähteä haastamaan runkosarjan ykköstä heidän kotikentälleen. Me olemme täysin terveitä muutamaa junioria lukuun ottamatta, joten pääsemme hakemaan yllätystä täysin voimin, Karhun päävalmentaja Sami Toiviainen sanoi.

Vilppaan kysymysmerkit ovat tällin polveensa Pyrintöä vastaan saanut Desmond Williams sekä alaraajavammasta jo tovin kärsinyt Juho Nenonen. Ovatko molemmat täydessä pelikunnossa avausvälierässä?

Vilpas-Karhu-otteluparin toinen kamppailu on vuorossa Kauhajoella sunnuntaina. Vilppaan toinen kotiottelu on ohjelmassa ensi keskiviikkona. Pohjanmaalla pelataan toinen peli ensi lauantaina. Loppuottelupaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

Toisessa välieräparissa kohtaavat Joensuun Kataja ja helsinkiläinen Seagulls. Se ottelupari käynnistyy lauantaina.