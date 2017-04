Kuntavaaleissa äänestetään vaihtelevassa säässä

|

Äänestämässä ja virpomassa käydään tänään hyvin vaihtelevassa säässä, kertoo Ilmatieteen laitoksen sääennuste.

Sadealue leviää kuntavaalipäivänä maan keski- ja pohjoisosaan. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Maan keskiosiin odotetaan pilvistä ja lumisadetta, myöhemmin myös vesisadetta. Iltapäivällä sää poutaantuu maan keskiosissa lännestä alkaen ja pilvipeite rakoilee.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsi-Lapissa on pilvistä ja ajoittaista lumisadetta. Itä-Lapissa on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötilat vaihtelevat etelän jopa 12 asteesta Lapin pikkupakkasiin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli voi olla huono monin paikoin Savossa sekä maan keski- ja itäosissa. Huonosta ajokelistä varoitetaan myös Keski-Pohjanmaalta aina Lapin käsivarteen ulottuvalla kaistaleella. Lapin keski- ja läntisissä osissa ja Koillismaan länsipuolella ajokeli on ennusteen mukaan normaali.

STT