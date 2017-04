Liikunta ja urheilu eivät kelvanneet tälläkään kertaa vaaliteemoiksi

|

Hyvää vaalipäivää, urheilukaupunki Salo!

Tänään on taas aika valita kaupunginvaltuusto seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Jos mietitään kulunutta vaalikautta ja ajatellaan niitä harvoja positiivisia uutisia, joita Salosta on kaupungin rajojen ulkopuolelle viimeisten neljän vuoden aikana tihkunut, niin iso osa niistä on koskenut urheilua.

Valtakunnallisesti on ihailtu LP Viestin taivalta Mestarien liigaan, Vilppaan synnyttämää ennen kokematonta koripallohuumaa sekä Wilma Murron nousua suomalaisen yleisurheilun suureksi toivoksi. Myös Suomen paras Urheilupuisto on kerännyt kehuja ulkopaikkakuntalaisilta vierailijoilta.

Salon imagolle nämä ovat olleet erittäin merkittäviä asioita.

Kiistattomista faktoista huolimatta salolaisten ehdokkaiden kuntavaalikampanjoissa liikunta ja urheilu ei ole mahtunut tälläkään kertaa edes sivulauseisiin. Vallitsevaa tilannetta pidetään niin hyvänä ja itsestään selvänä, ettei siihen kannata puuttua, vaikka salolaisten urheiluseurojen toiminnassa on tavalla tai toisella mukana hurja prosentti äänestyskelpoisista kaupunkilaisista – tämän ”liikuntapuolueen” koko on kevyesti viisinumeroinen.

Liikuntaa ja urheilua ei edelleenkään nähdä riittävän merkittävänä asiana nostaa kampanjan teemaksi. Yksikään ehdokas ei ole uskaltanut nousta esiin ja ehdottaa esimerkiksi sitä, että jos vakavarainen seura haluaa kehittää harrastusmahdollisuuksia ja rakentaa omilla rahoillaan kaupungista edelleen puuttuvan jalkapallohallin, kaupunki voisi luovuttaa tontin ja toimia seuran ottaman lainan takaajana. Saatikka, että joku olisi uskaltanut vaatia liikuntapaikkamaksujen poistamista.

Kampanjoissa on jauhettu lähinnä sotesta, varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Eli juuri niistä teemoista, joissa liikunnalla ja urheilulla on merkittävä rooli.

Kukaan ei voi kiistää liikunnan ja urheilun positiivista vaikutusta kuntalaisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Tai miten liikunta ja urheilu ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa kaupunkilaisten yhteisöllisyyden tunnetta – nämä ovat juuri niitä asioita, joita oman kylän presidenttimme on ensimmäisellä kaudellaan nostanut vahvasti esiin.

Vaikka liikunnasta ja urheilusta ei olekaan puhuttu kuntavaalikampanjoissa, on kampanjoissa käytetty tälläkin kertaa urheilua härskisti hyväksi.

Viimeisen kuukauden aikana jok’ikisessä LP Viestin tai Vilppaan ottelussa Salohallin käytävillä on seistä tönöttänyt lukuisia kestohymyllä varustettuja ehdokkaita, joista on yhtäkkiä kuoriutunut kovan luokan faneja. Muutama eksyneeltä vaikuttanut ehdokas jopa kehtasi pukeutua seuran huiviin, vaikka edellisestä paikan päällä nähdystä ottelusta on tasan yksi vaalikausi aikaa. Se ei ole kuitenkaan estänyt räpsimästä paikan päältä vaivaannuttavia selfieitä, joiden muka pitäisi osoittaa potentiaalisille äänestäjille, että täällä sitä ollaan omien puolella.

Toivottavasti ehdokkaat ehtivät katsoa muovisten hymyjensä takaa ympärilleen ja miettiä, mikä muu asia tässä kaupungissa saa yli 2 000 ihmistä kokoontumaan yhteen joka viikko? Mikä muu asia saa kaupunkilaiset riehaantumaan ja tuntemaan valtavaa ylpeyttä omasta kaupungista?

Aivan.

Kun seuraavalla vaalikaudella käsittelette liikuntaa tai urheilua koskevia kohtia esityslistalla, niin palauttakaa nuo kysymykset mieleenne.