LP Viesti voitti taas viisieräisen – mestaruus on katkolla pitkäperjantaina Salohallissa

LP Viesti siirtyi tiistaina jo 3-0-johtoon lentopallon naisten Mestaruusliigan finaalisarjassa, kun joukkue voitti kolmannessa finaalissa HPK:n Hämeenlinnassa erin 2-3 (26-24, 19-25, 25-15, 16-25, 10-15). Mestaruus on LP Viestille katkolla pitkäperjantaina Salohallissa pelattavassa neljännessä finaaliottelussa.

Viisieräisen ottelun voitto oli LP Viestille jo toinen peräkkäinen: sunnuntain toinen finaali päättyi myös LP Viestille erin 3-2.

Kolmannen finaalin avauserä eteni tasaisesti aina tilanteeseen 21–21. Kentälle vaihdettu HPK:n puolalainen Kinga Kasprzak iski kahdella pisteellä edun HPK:lle, mutta LP Viesti tuli rinnalle ja ohi saaden eräpallon tilanteessa 23–24. HPK selvitti LP Viestin eräpallon ja ratkaisi erän heti ensimmäisestä omasta eräpallostaan.

Erätappio ei LP Viestiä lamaannuttanut, vaan joukkue tuli toiseen erään hurjana siirtyen nopeasti 0–6-johtoon. Sitä etumatkaa ei HPK pystynyt kiinni kuromaan, vaikka pääsikin kerran kahden pisteen päähän. Erän loppulukemat olivat 19–25 LP Viestille.

– Voi olla, että tuli hyvänolontunne, HPK:n keskitorjuja Karoliina Friberg kommentoi toisen erän shokkialkua Ylen haastattelussa.

– Meillä oli (avauserässä) hakemista erityisesti puolustuksen jälkeisissä hyökkäyksissä, LP Viestin keskitorjuja Anna Czakan analysoi.

Kolmas erä alkoi vuorostaan HPK:n 4–0-nykäisyllä. LP Viesti kuroi tilanteen 7–6:een, mutta sen jälkeen parasta peliään koko finaalisarjassa esittänyt HPK meni Kasprzakin ja Allison Mayfieldin johdolla menojaan ja vei erän suvereenisti pistein 25–15.

Tämän kevään finaalisarjalle tyypillinen vuoristorata jatkui taas neljännessä erässä: LP Viesti nykäisi 2–7-johdon mainion venäläissentteri Nadezhda Gokhshteinin neljällä peräkkäisellä pisteellä, joista kolme viimeistä olivat ässäsyöttöjä. HPK:n tilanne vaikeutui entisestään, kun ottelun siihen asti paras pistenainen Mayfield väänsi polveaan astuessaan puolustustilanteessa libero Eveliina Rautiaisen jalan päälle.

HPK kävi kolmen pisteen päässä (7–10), mutta peräkkäiset hyökkäysvirheet veivät mahdollisuuden taistella erävoitosta, vaikka Mayfield palasikin melko nopeasti kolhun jälkeen kentälle.

Viidennen erän ensimmäinen puolisko oli LP Viestin ja Gokhshteinin juhlaa. LP Viestin passari Viktoriia Tuchashvili loi joukkueellaan tukun loistavia iskupaikkoja varsinkin keskeltä. HPK kiri LP Viestin kuuden pisteen johdon vain kahteen pisteeseen ja tilanteeseen 11-13. Kaksi viimeistä pistettä päättyivät kuitenkin ottelun hahmojen Gokhshteinin ja Tuchashvilin peräkkäisiin torjuntapisteisiin.

– Meillä on ollut hirvittävä usko alusta asti. Me olemme hirvittävässä tikissä. Me tiedämme, että jokainen pallo merkitsee, LP Viestin kapteeni Pauliina Vilponen hehkutti.

– Tänään ei ollut meiltä ihan paras peli. Uskon, että me pystymme parantamaan vielä tästä ja pelaamaan perjantaina finaalisarjan paras ottelumme, Vilponen vakuutti.

Gokhshtein teki ottelussa huimat 22 pistettä. HPK:sta Mayfield ylsi 24 pisteeseen, kun hakkuri Piia Korhonen jäi 17 pisteeseen.

Neljäs finaali alka pitkäperjantaina Salohallissa kello 18.