ManU:n Mourinho sätti pelaajiaan huolimattomuudesta

Manchester United päätyi vieraskentällä 1-1-tasapeliin jalkapallon Eurooppa-liigan puolivälierien ensimmäisessä osaottelussa Anderlechtiä vastaan. Tämä ei tyydyttänyt ManU:n päävalmentajaa Jose Mourinhoa, joka kritisoi pelaajiaan huolimattomuudesta.

ManU meni avauspuoliajalla johtoon Henrikh Mkhitaryanin maalilla, mutta Leander Dendoncker tasoitti ottelun loppuhetkillä. Mourinhon mielestä Manchester United voi syyttää lopputuloksesta vain itseään.

– Meillä oli helppo työ edessämme toisella puoliajalla, mutta emme kyenneet tekemään sitä. Menetimme palloja helposti. Teimme huolimattomia päätöksiä, kosketukset palloon olivat huolimattomia ja annoimme vastustajalle mahdollisuuksia vastahyökkäyksiin, Mourinho listasi.

Mourinho ei ainakaan julkisesti kyennyt arvioimaan, miksi ManU on yhä tehoton maalipaikoissa.

– Se on hyvä kysymys, johon on vaikea vastata.

Jere Urosen edustama Genk hävisi vieraskentällä Celta Vigolle 2-3. Uronen pelasi koko ottelun.

Lyonissa tapeltiin

Lyonin ja Besiktasin välisen ottelun alkaminen viivästyi, sillä kentälle ryntäsi katsomosta väkeä. Osa ihmisistä siirtyi kentälle, koska heidän päälleen lensi ylemmistä katsomonosista ilotulitteita ja muita esineitä.

Ottelua edelsivät myös tappelunnujakat. Besiktas-fanit tappelivat stadionin järjestysmiesten kanssa, ja joukkueiden kannattajat kahakoivat myös keskenään.

Ainakin yhden stadionin työntekijän kerrottiin loukkaantuneen levottomuuksissa.

Lyon voitti kotiottelunsa 2-1.

Eurooppa-liigan puolivälierien toiset osaottelut pelataan ensi viikon torstaina. Lyonin jalkapalloseuran puheenjohtaja Jean-Michel Aulas ilmaisi huolensa joukkueensa ensi viikon vierasottelusta Istanbulissa.

– Toivottavasti Euroopan jalkapalloliitto tekee turvallisuuden hyväksi kaiken tarvittavan. Olemme erittäin peloissamme.

Korjattu aiempaa uutista: Mourinhon mielestä Manchester United voi syyttää lopputuloksesta vain itseään. Aiemmassa versiossa puhuttiin virheellisesti tappiosta.

