Massiiviset merkkipäivämenot käynnistyivät Pohjois-Koreassa

Pohjois-Korea juhlii paraikaa edesmenneen johtajan Kim Il-sungin 105-vuotispäivää. Merkkipäivää juhlistetaan maan pääkaupungissa Pjongjangissa suurella sotilasparaatilla, jonka on tarkoitus osoittaa maan sotilaallinen mahti Yhdysvalloille, Etelä-Korealle ja Japanille. Pohjois-Korean kansallisen television lähettämissä kuvissa tuhannet sotilaat marssivat muodostelmassa panssarivaunujen rinnalla, kertoo CNN.

Pohjois-Korean on etukäteen arveltu tekevän kuudennen ydinkokeensa tänään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on varoittanut, että Pohjois-Korean ydinaseohjelma on ongelma, joka hoidetaan. Pohjois-Korean armeija puolestaan sanoi vastaavansa säälimättömästi kaikkeen Yhdysvaltain provokaatioon.

