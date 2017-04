May ja Trump tahtovat taivuttaa Putinin hylkäämään Assadin

|

Britannian pääministeri Theresa May ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uskovat, että nyt saattaa olla otollinen hetki taivutella Venäjä luopumaan Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tukemisesta. Asiasta kertoo Mayn tiedottaja.

May ja Trump keskustelivat Syyrian tilanteesta maanantaina puhelimitse ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Syyriassa kuoli ainakin 87 ihmistä iskussa, jossa epäillään käytetyn kemiallisia aseita.

Yhdysvallat syytti iskusta Assadin hallintoa ja vastasi tekemällä ilmaiskun tämän hallussa olevaan ilmatukikohtaan. Britannia on antanut Yhdysvaltojen iskulle täyden tukensa. Maat ovat yhdessä painostaneet Venäjää luopumaan liittolaisuudestaan Assadin kanssa.

Yhdysvaltojen ulkoministerin Rex Tillersonin on määrä vierailla tänään Moskovassa. Britannian ulkoministeri Boris Johnson peruutti Syyrian tilanteen vuoksi oman Moskovan-vierailunsa, jonka oli määrä olla eilen.

STT

Kuvat: