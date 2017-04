Mediat: Poliisi on ottanut useita kiinni Tukholmassa

|

Ruotsin tiedotusvälineet kertoivat lauantai-iltana poliisioperaatioista Tukholmassa. Niiden mukaan operaatiot liittyivät pidätettynä olevaan 39-vuotiaaseen mieheen, jota epäillään Tukholman perjantaisesta iskusta.

Aftonbladetin ja Expressenin mukaan kolme ihmistä otettiin kiinni Kungsholmenissa. Uutistoimisto TT puolestaan kertoi, että ainakin yksi ihminen otettiin kiinni Vårbergissä. Tiedotusvälineiden tiedoille ei saatu poliisin varmistusta.

Poliisi pidätti lauantain vastaisena yönä iskusta epäiltynä 39-vuotiaan miehen, joka on lähtöisin Uzbekistanista. Mies oli tuttu Ruotsin turvallisuuspoliisille Säpolle. Se kertoi saaneensa vihjeen miehestä viime vuonna. Vihje ei kuitenkaan liittynyt ääriaineksiin, ja miestä pidettiin pikkutekijänä. Mies ei ole liittynyt mihinkään Säpon parhaillaan tutkimaan tapaukseen.

Poliisikomentaja Dan Eliasson kertoi lauantaina lehdistötilaisuudessa, että epäilyt pidätetyn syyllisyydestä ovat vahvistuneet tutkinnan aikana. Vielä ei kuitenkaan ole suljettu pois sitäkään mahdollisuutta, että iskussa olisi ollut mukana muita ihmisiä.

– Mikään ei viittaa siihen, että meillä olisi väärä henkilö, hän sanoi.

Iskussa kuoli neljä ja haavoittui 15 ihmistä. Lauantaina sairaalassa oli edelleen hoidossa 10 ihmistä, joista neljän vammat olivat vakavia.

Uhrien kansallisuuksista tai muista henkilötiedoista ei ole saatu tarkempia tietoja. Ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että uhrien joukossa olisi suomalaisia, mutta tätäkään vaihtoehtoa ei voida kuitenkaan sulkea pois. Ministeriöön tai Suomen Tukholman-suurlähetystöön ei ole tullut tiedusteluja kateissa olevista suomalaisista tai sellaisista, joihin ei ole saatu yhteyttä.

Ruotsissa on uzbekistanilaisten ääri-islamilainen ryhmä

Asiantuntijoiden mukaan Ruotsissa on melko suuri ja hyvin organisoitu uzbekistanilaisten ääri-islamilainen ryhmä.

– En ole yllättynyt, sillä on monia uzbekkeja, joilla on jyrkkiä mielipiteitä, sanoo maanpaossa asuva uzbekistanilainen oppositiopoliitikko Pulat Ahunov.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun terrorismin tutkija Hans Brun muistuttaa, että vielä ei tiedetä, onko pidätetyllä ollut yhteyksiä johonkin tällaiseen ryhmään tai onko hän liikkunut näissä piireissä.

– Mutta aivan hypoteettisesti ajatellen sellaiset tiedot eivät herättäisi ihmetystä, hän sanoi.

Epäiltyä kuulusteltiin ensi kerran

Iskusta epäiltyä 39-vuotiasta miestä kuulusteltiin ensi kerran lauantaina iltapäivällä avustajan läsnä ollessa, kertoi Aftonbladet.

– Voin vahvistaa, että kuulustelu on pidetty. Minulle on määrätty ilmaisukielto enkä halua siksi antaa tietoja, sanoi 39-vuotiaan avustaja Johan Eriksson.

Tutkija Hans Brun uskoo, että pidätettynä olevaa miestä esitetään vangittavaksi lähipäivinä.

– Tuolloin saamme tietää hänestä enemmän. Saamme nimen, taustaa ja paremman kuvan hänestä, Brun sanoi.

Syyttäjän on tehtävä viimeistään tiistaina kello 12 päätös pidätetyn vangitsemisesta.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zodR1/tillslag-mot-bil-med-koppling-till-misstankte-terroristen

http://www.expressen.se/nyheter/tillslag-mot-flera-personer-i-stockholm/

http://www.aftonbladet.se/

STT

Kuvat: