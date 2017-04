Mikael Forssell siirtyy HIFK:hon

|

Hyökkääjä Mikael Forssell siirtyy jalkapalloliigassa pelaavaan HIFK:hon. Sopimus on yksivuotinen, HIFK kertoo verkkosivuillaan.

Forssell on pelannut 87 A-maaottelua, ja hän on Suomen maajoukkuehistorian toiseksi tehokkain maalintekijä. 36-vuotias Forssell on tehnyt maajoukkueessa 29 maalia.

Hän pelasi viime kaudella liigaa HIFK:n paikalliskilpailija HJK:ssa ja teki 19 ottelussa kolme maalia.

Forssell on harjoitellut HIFK:n mukana viime joulukuusta lähtien.

– Olen tuntenut itseni ensimmäisestä päivästä osaksi joukkuetta. Sekin helpotti, että tunsin melkein puolet henkilökohtaisesti ennen kuin tulin joukkueeseen. Jätkät ovat ottaneet minut hyvin vastaan, Forssell kertoo.

HIFK aloitti liigakautensa viime lauantaina 0-0-tasapelillä PS Kemiä vastaan.

https://hifkfotboll.fi/hyokkays-vahvistuu-mikael-forssell-siirtyy-ifkhon/

STT

