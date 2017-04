Muslimijärjestöt jättivät tonttihakemuksen Helsingin kaupungille

|

Suomen Muslimiliitto ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry ja Suomen Musliminaiset ry ovat jättäneet Helsingin kaupungille hakemuksen tontin varaamiseksi Hanasaaresta moskeija- ja monitoimikeskushanketta varten, kertoo Helsingin kaupungin kiinteistövirasto.

Kiinteistövirasto vastaa tontinvarausasian valmistelusta. Viraston päätösehdotuksen asiasta on määrä valmistua syys-lokakuussa.

Päätösehdotuksen valmistelun yhteydessä arvioidaan muun muassa, onko tontille ehdotettu rakennushanke laajuutensa, sisältönsä ja rahoituksensa puolesta toteuttamiskelpoinen.

Kiinteistövirasto neuvottelee normaalin käytännön mukaisesti hankkeen edustajien kanssa tontinvarauksen edellytyksistä.

Mahdollisesta määräaikaisesta tontinvarauksesta hankkeen suunnittelua varten päättää Helsingin kaupunginhallitus. Jos hanke etenee, rakentamisen edellyttämästä kaavamuutoksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Lausuntoja ministeriöiltä

Moskeijaa ja monitoimikeskusta on suunniteltu Hanasaaren voimalaitoksen ja Sörnäisten rantatien väliselle alueelle.

Hankkeen taustalla olevat järjestöt ovat perustamassa Oasis-säätiön, jonka on määrä vastata hankkeen toteutuksesta.

Tontinvaraushakemuksen mukaan järjestöjen tavoitteena on rakennuttaa alueelle enintään 20 000 kerrosneliömetrin suuruinen kokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia palveluja muslimiväestölle ja muille kaupungin asukkaille.

Alustavan suunnitelman mukaan kokonaisuuteen sisältyy noin 2 700 neliömetrin laajuinen moskeija sekä liikunta-, opetus-, konferenssi- ja muita tiloja.

Helsingin kaupunki pyytää tänä keväänä hankkeesta lausunnot ainakin opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sisäministeriöltä ja ulkoministeriöltä. Lisäksi kaupunki on tilannut Siirtolaisuusinstituutilta asiantuntijalausunnon, jonka on määrä valmistua huhti-toukokuun vaihteessa.

Keskustelua vaalien alla

Moskeijahanke herätti keskustelua Helsingissä kuntavaalien alla. Hankkeen rahoitus on herättänyt kysymyksiä, sillä sunnalaisen Bahrainin on kerrottu rahoittavan hanketta. Hankkeen rahoitusta ja siihen liittyviä riskejä on selvitetty yhdessä ulkoministeriön kanssa.

Esimerkiksi kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) on ollut huolissaan siitä, että sunnalaisella rahoituksella toteutetun moskeijan myötä sunni- ja shiiamuslimien väliset jännitteet voisivat nousta esiin Suomessa.

Kuntavaaleissa suuren äänisaaliin kerännyt Helsingin todennäköinen tuleva pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on vastustanut suurmoskeijan rakentamista, mutta on myös muistuttanut, että asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Helsingin Sanomien teettämän mielipidekyselyn mukaan enemmistö helsinkiläisistä sallisi suurmoskeijan rakentamisen kaupunkiinsa sillä ehdolla, että siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

