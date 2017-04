Naapuririidat harvinaisempia kuin keskinäinen avunanto

|

Suurin osa suomalaisista elää sulassa sovussa naapureidensa kanssa, ilmenee Kiinteistömaailman

YouGov Finlandilla teettämästä kyselystä. Kyselyyn vastanneista yli puolet sanoo vaihtavansa lähinaapurinsa kanssa ainakin kuulumiset pihalla tai rapussa. Puolet sanoi, että antaisi naapurilleen luottavaisin mielin avaimensa matkan ajaksi.

40 prosenttia on joko antanut tai ottanut vastaan naapuriapua, ja lähes joka viides on joskus juhlinutkin naapurinsa kanssa.

Riitoihin naapurinsa kanssa on joutunut joka kahdeskymmenes, eli viisi prosenttia vastanneista. Yhtä moni vastaajista sanoo, ettei halua edes tervehtiä naapureitaan.

Kyselyssä kävi ilmi, että kaupunki- ja maaseutuasukkien ja eri-ikäisten vastaajien välillä oli selviä eroja. Nuoremmat vastaajat ja isoissa kaupungissa asuvat olivat vähemmän valmiita ottamaan naapuriin kontaktia.

Naapurisuhteita koskevaan kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista.

Pienten asuntojen hinnoissa nousupaineita, kertoo barometri

Pienistä asunnoista on pulaa etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen kasvukeskuksissa, selviää Kiinteistömaailman barometrista. Kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan yksiöissä, mutta myös kaksioista on osittain pulaa varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Asuntopulan arvioidaan tuovan nousupainetta pienten asuntojen hintoihin. Hintojen nousu jää kuitenkin alle 3 prosentin, uskoo suuri osa kiinteistönvälitystyötä tekevistä. Pieni joukko povaa kuitenkin jopa yli 3 prosentin nousua pienten asuntojen hintoihin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Enemmistö kyselyyn vastanneista arvioi, että yksiöiden ja kaksioiden myyntiajat ovat lyhenemässä hiukan tai yli viikon niin kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa. Myös kauppamäärien uskotaan kasvavan.

Maaliskuussa tehtyyn verkkokyselyyn vastasi reilut 410 ihmistä, jotka työskentelevät Kiinteistömaailman asuntomyymälöissä. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

STT

Kuvat: