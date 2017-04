Naisten tulkitsema Via Crucis keräsi tuhansia seuraamaan pääsiäisvaellusta Helsingissä

|

Helsingin Via Crucis -pääsiäisvaellusta kokoontui pitkänperjantain iltana seuraamaan edellisvuotta selvästi enemmän ihmisiä, tapahtuman tuottaja Milla Tommila arvioi. Tommila uskoo pääsiäisvaelluksen keränneen jopa 20 000 silmäparia, kun viime vuonna Via Crucista seuraamaan oli saapunut 15 000 ihmistä. Poliisin aiemman karkean arvion mukaan paikalla olisi ollut noin 3 000 ihmistä.

Perinteinen pääsiäisvaellus alkoi Kaisaniemen puistosta, josta se jatkoi matkaa Kruununhaan läpi ja huipentui lopulta Senaatintorille. Komisario Henri Helmisen mukaan tapahtumassa ei ilmennyt järjestyshäiriöitä.

Tänä vuonna Via Crucis toteutettiin naisten esittämänä. Jeesuksen roolia tulkitsi näyttelijä Maria Ylipää, Pietarina nähtiin Meri Nenonen ja Neitsyt Mariana Jaana Saarinen. Pilatuksen ja Herodeksen rooleissa olivat Tuulia Eloranta ja Minna Koskela.

Esityksen ohjasi Ville Saukkonen, ja käsikirjoituksesta vastasi Veli-Pekka Hänninen.

