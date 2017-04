NBC: Yhdysvallat valmis tekemään ennaltaehkäisevän iskun Pohjois-Koreaan

|

Uutiskanava NBC Newsin tietojen mukaan Yhdysvallat on valmis tekemään ennaltaehkäisevän iskun Pohjois-Koreaan, mikäli viranomaiset saavat varmuuden siitä, että Pohjois-Korea aikoo tehdä ydintestin.

Asiasta kertoivat uutiskanavalla useat tiedustelulähteet, joiden mukaan Yhdysvallat on sijoittanut kaksi hävittäjäalusta Pohjois-Korean lähettyville. Molemmat aluksen pystyvät lähteiden mukaan ampumaan Tomahawk-ohjuksia.

Pohjois-Korea on varoittanut, että ”jotain suurta” on lähellä. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan merkit viittaavat ydinasekokeeseen, joka voitaisiin tehdä jopa jo tällä viikolla.

http://www.nbcnews.com/news/world/u-s-may-launch-strike-if-north-korea-reaches-nuclear-n746366

STT

