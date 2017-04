|

Italialainen oikeusistuin on kieltänyt kyydinjakopalvelu Uberin sovellusten käytön, kertoo paikallinen media.

Päätöksen mukaan sovellukset vääristävät kilpailua perinteisten taksien kanssa. Roomalaisen oikeusistuimen päätös on seurausta italialaisten taksiliittojen nostamasta kanteesta.

Oikeus antoi Uberille kymmenen päivää aikaa lopettaa sovellusten käyttö Italiassa. Uberin on vielä mahdollista valittaa päätöksestä.

STT

Kuvat: