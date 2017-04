Orpo: Rohkenen sanoa, että taisi tulla vaalivoitto – Perussuomalaisille kirpaiseva pudotus

|

Elastinen raikasi täysillä, kun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo saapui omiensa joukkoon helsinkiläisravintola Maxineen. Tunnelma nousi saman tien kattoon. Jos illan mittaan nähtiinkin joukossa huolestuneita kasvoja, repesivät kaikki riemuun, kun vaalivoitto alkoi näyttää selvältä. Orpo julisti lavalla kokoomuksen voittaneen kuntavaalit kolmatta kertaa peräkkäin. Hän nappasi halaukseen ystävänsä Jan Vapaavuoren, joka oli vaalien äänikuningas huikealla saaliilla..

– Iso käsi Jannelle, aivan mieletön veto, Orpo sanoi ja luonnehti isoksi asiaksi kokoomukselle, että Helsingin kaupungintalossa liehuu edelleen kokoomuksen lippu.

Orpo ja Vapaavuori kiittivät ehdokkaita ja kenttäväkeä isosta ja sinnikkäästä työstä.

– Lähdimme syksyllä takamatkalta. Ei tähän kukaan tuntunut uskovan, mutta me uskoimme, Orpo sanoi.

Kokoomusväellä olikin syytä kaksinkertaiseen juhlaan, puolue näyttää vaalivoiton lisäksi saavan Vapaavuoresta Hesingin pormestarin. Pormestarin valitsee Helsingin valtuusto, mutta suurimman puolueen edustajalla on suuri todennäköisyys tulla valituksi.

Ääntenlaskenta loppusuoralla: Kokoomus kiinni voitossa

Kokoomus on voittamassa kuntavaalit, kun äänistä on laskettu noin 90 prosenttia. SDP on aavistuksen takamatkalla. Puolueen osuus on 19,6 prosenttia, kun kokoomuksella on 20,2 prosenttia.

Keskusta on kolmanneksi suurin puolue 18,5 prosentilla.

Perussuomalaiset on menettämässä eniten paikkoja viime kuntavaaleihin verrattuna. Puolueella on tällä hetkellä 8,8 prosentin kannatus. Vasemmistoliitto on perussuomalaisten kanssa tasoissa.

Suurin nousija on puolestaan vihreät, joka olisi nostamassa äänipottiaan noin 3 prosenttiyksiköllä 11,8 prosenttiin.

Tarkat osuudet elävät nyt rivakkaan tahtiin, kun pääkaupunkiseudun ääniä lasketaan.

Rinne: En ole tyytyväinen, jos tulosennuste toteutuu

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että ei ole tyytyväinen, jos vaalien tulosennuste toteutuu. Ylen ennusteen perusteella SDP:n vaalitulos olisi hiukan heikentymässä viime kuntavaaleista ja puolue olisi jäämässä kokoomuksen taakse kakkoseksi.

Rinteen mukaan SDP:llä on ollut varsin vaikeaa ainakin suurissa kaupungeissa Helsingissä, Jyväskylässä ja Turussa.

Rinne arvioi SDP:n vaalivalvojaisten yhteydessä Helsingin Seurahuoneella, että perussuomalaisten ja keskustan notkahdus on merkittävä tekijä hallituksen yhteistyökyvylle. Rinteen mukaan tulos saattaa vaikuttaa vahvastikin hallituksen työskentelyyn.

Sipilä: Hieno tulos vaikeana aikana

Keskustan vaalivalvojaisten tunnelma notkahti, kun Ylen ennuste kertoi keskustan kannatuksen voivan jäädä 17,5 prosenttiin. Väki alkoi kaikota paikalta jo ennen pääministeri, puoluejohtaja Juha Sipilän paluuta omiensa pariin. Edes kovalla raikaava hittimusiikki ja viinitarjoilu eivät näyttäneet auttavan asiaa.

Sipilän saapuessa klo 23:n aikaan yhä paikalla olevat virkistyivät puhelintensa kimpusta. Sipilä jatkoi jo ennakkoäänten jälkeen ottamallaan optimistisella linjalla.

– Tätä voisi luonnehtia vaikeina aikoina sisulla ja sydämellä tehdyksi hienoksi tulokseksi.

Sipilä totesi pitävänsä pienenä pettymyksenä, jos vaalitulos jää alle 18 prosentin. Hänen mielestään tuloksessa näkyy se, että Suomea on laitettu kuntoon ja kipeitä päätöksiä tehty.

Ville Niinistö: Vaaleissa kaksi vihreää voittajaa, me ja Vapaavuori

Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan kuntavaaleissa oli kaksi vihreää voittajaa, vihreä puolue sekä Helsingissä ylivoimaisen äänivyöryn saanut kokoomuksen pormestariehdokas Jan Vapaavuori.

– Kokoomuksen on nyt pidettävä sanansa siitä, että he myös tekevät vihreää politiikkaa, Niinistö sanoi kannattajilleen vihreiden vaalivalvojaisissa Helsingin Tavastialla.

Niinistön mukaan vaalitulos on viesti tasa-arvon puolesta pääministeri Juha Sipilälle (kesk.).

– Suomen talous ei nouse leikkaamalla, vaan nostamalla ihmisiä.

Li Andersson: Vaalivoittoa voi jo tuulettaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi puoluetovereilleen Ylen ennusteen jälkeen, että vaalivoittoa voi jo tuulettaa. Anderssonin mukaan vasemmistoliittoon on liittynyt viimeisen kahden vuoden aikana valtavasti jäseniä ja nyt kuntavaaleissa oli ennätysmäärä uusia vasemmiston ehdokkaita.

Anderssonin mukaan punavihreä vasemmisto lähtee nyt nousuun myös Suomessa.

Ylen ennusteen mukaan vasemmistoliitto olisi nousemassa viidenneksi suurimmaksi puolueeksi 8,9 prosentin kannatuksella. Tällä hetkellä puolue on saanut äänistä 8,8 prosenttia.

Soini Ylen ennusteen jälkeen: Me häviämme nämä vaalit

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi Ylen ennusteen jälkeen, että puolue häviää kuntavaalit. Ylen ennuste arvioi, että perussuomalaiset saa 8,2 prosenttia äänistä.

Soinin mukaan perussuomalaiset on kärsinyt hallituksen sopeuttamispolitiikasta. Hänen mukaansa puolueella on nyt miettimisen paikka.

Soinille kuntavaalit ovat tällä erää viimeiset vaalit puheenjohtajana, sillä puolue valitsee uuden johtajan kesäkuussa.

STT

Kuvat: