Oslon epäilty pommi räjäytettiin robotilla – ”Siellä oli yhtä ja toista, joka jysähti”

|

Oslon poliisi räjäytti viime yönä kaupungin keskustassa epäillyn pommin kontrolloidusti robotilla, kertovat viranomaiset. Poliisi on myös ottanut kiinni miehen, jonka epäillään tuoneen pommin keskustaan. Miehen henkilöllisyydestä tai siitä, mitä kuulusteluissa on tullut esille, poliisi ei halua tässä vaiheessa sanoa mitään.

Keskustassa partioivat poliisit kiinnittivät eilen illalla huomiota oudosti käyttäytyvään mieheen. Hänellä oli tuolloin epäilyttävä esine mukanaan. Paikalle kutsuttiin pommiryhmä.

– Jysähdyksestä tuli ennakoitua kovempi, joten sieltä on löytynyt yhtä ja toista, jota nyt tutkimme lähemmin, sanoi tutkinnanjohtaja Svein Arild Jörundland.

– Epäilemme, että kyseessä oli esine, joka oli suunniteltu räjähtämään. Uskomme kuitenkin, ettei se olisi tehnyt suurta tuhoa, sanoi poliisin edustaja Marita Aune.

Silminnäkijät kertoivat jo aikaisemmin kuulleensa keskustasta kovan pamauksen kello kahden aikoihin yöllä.

Alueen tarkistaminen ja siivoaminen on edelleen kesken. Poliisi ei tässä vaiheessa osaa sanoa, kuinka kauan alue pidetään eristettynä.

Epäillyn pommin asettajan lisäksi poliisi kuulustelee parhaillaan myös mahdollisia silminnäkijöitä.

