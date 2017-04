Oslossa suuri alue suljettu epäilyttävän esineen takia

|

Norjassa Oslossa suuri alue on suljettu epäilyttävän esineen takia. Norjalaislehti VG:n mukaan paikalla on pommiryhmä tutkimassa asiaa.

Pommiksi epäilty epäilyttävä esine löytyi Oslon keskustasta. VG:n mukaan löytöpaikan lähettyvillä on rautatieasema.

Poliisin edustaja sanoo VG:lle, että poliisi on löytänyt laitteen, jonka epäillään olleen löytöpaikalla räjähtämistä varten.

Poliisi on ottanut kiinni miehen, joka on viety kuulusteltavaksi, lehti kertoo. Poliisipartio oli havainnut epäilyttävästi käyttäytyvän miehen. Samalla poliisi löysi epäilyttävän esineen.

Paikalle on lähetetty useita poliisiajoneuvoja ja ambulansseja.

STT