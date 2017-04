Pääsiäisen menoliikenne alkaa – ajokeli kehno Satakunnassa ja Pirkanmaalla

|

Pääsiäisen menoliikenne alkaa tänään viileässä säässä. Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

Satakunnassa sataa paikoin runsaasti lunta tai räntää ja tienpinnat ovat liukkaita, varoittaa Turun liikennekeskus.

Ilmatieteen laitos kehottaa pääsiäisliikenteeseen aikovia tarkistamaan tuoreen sääennusteen ennen liikkeelle lähtöä.

Lähipäivinä koko maahan virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa ja lämpötilat jäävät monin paikoin pakkasen puolelle. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat ovat nollan tuntumassa. Öisin pakkasta on koko maassa.

Vilkkain menoliikennepäivä

Liikennevirasto on arvioinut, että pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä on tänään. Viraston mukaan liikennettä on runsaasti erityisesti iltapäivällä ja alkuillasta, kello 13:n ja 19:n välillä.

Pitkäperjantaina liikennettä on normaalia enemmän aamu- ja keskipäivällä kello 9:n ja 14:n välillä, pohjoisessa illallakin.

Pohjoiseen suuntaavaa menoliikennettä arvioidaan olevan normaalia enemmän Kolmostiellä Tampereelle, Nelostiellä Lahden ja Jyväskylän kautta Ouluun ja Kemiin sekä Viitostiellä Heinolasta Varkauteen.

Tolppakameroita ennätysmäärä

Poliisi kertoi eilen, että pääsiäisliikennettä valvoo yli 100 automaattisen nopeusvalvonnan tolppakameraa. Poliisin liikenneturvakeskuksen johtajan Dennis Pastersteinin mukaan valvontakameroiden määrä on kaikkien aikojen suurin. Kamerat laitettiin päälle eilen, jolloin poliisi julkisti myös 22 kameran vinkkilistan kameroista, jotka ovat varmasti päällä pääsiäisliikenteen aikana.

Poliisi on aiemminkin paljastanut valvontapaikkojaan etukäteen esimerkiksi ennen suuria juhlapyhiä.

STT

Kuvat: