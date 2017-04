Pääsiäisenä tulee vettä, räntää ja lunta

|

Pääsiäisestä on tulossa talvinen, ja tavanomaista kylmempi sää näyttää jatkuvan. Etenkin Lappiin lähtevien autoilijoiden kannattaa huomioida talviset olot.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vettä, räntää tai lunta sataa monin paikoin. Sateet ovat tänään ja myös tulevina päivinä enimmäkseen kuuroja ja voivat tulla myös etelässä räntänä tai lumena. Pääsiäisen aikana voidaan nähdä myös lumipyryjä eri puolilla maata. Pilvisyys on melko runsasta, mutta aurinko voi näyttäytyä ajoittain.

Ilmatieteen laitoksen eilisen ennusteen mukaan koko maahan virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee eri alueilla viiden pakkasasteen ja seitsemän plusasteen välillä. Yöllä lämpötila on pakkasen puolella. Pääsiäinen on tänä vuonna tavanomaista viileämpi.

STT

Kuvat: