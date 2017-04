Pääsiäisliikenteessä voi vielä tarvita talvirenkaita

|

Talvirenkaita ei kannata vielä vaihtaa pois, sillä tiet voivat olla liukkaita myös etelässä mahdollisten yöpakkasten sekä lumi- ja räntäsateiden vuoksi, tiedottaa Liikennevirasto.

Pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä on Liikenneviraston arvion mukaan kiirastorstai. Liikennettä on runsaasti etenkin kello 13 ja 19 välillä.

Pitkäperjantaina liikennettä on normaalia perjantaita enemmän kello 9 ja 14 välillä, pohjoisessa myöhemminkin illalla.

STT

