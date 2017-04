Paavi osallistuu kiirastorstaina perinteiseen jalkojenpesuun

|

Pääsiäisen perinteet ovat alkamassa kiirastorstaina. Paavi Franciscuksen on määrä osallistua tänään perinteiseen jalkojenpesuun.

Viime vuonna paavi pesi kiirastorstaina turvapaikanhakijoiden jalkoja vastaanottokeskuksessa. Aiemmin hän on kohahduttanut katolista kirkkoa pesemällä muun muassa vankien jalkoja.

Pitkäperjantaina pyhiinvaeltajat eri puolilta maailmaa kulkevat Jerusalemin vanhassa kaupungissa Via Dolorosaa eli kärsimysten tietä pitkin.

Katolisen kirkon pääsiäiseen kuuluu myös paavin messu sekä urbi et orbi -siunaus pääsiäispäivänä.

