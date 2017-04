Paavi otti kantaa pakolaiskriisiin ja lasten hyväksikäyttöön pääsiäisrukouksessaan

|

Paavi Franciscus on ilmaissut surunsa Välimerellä hukkuneiden pakolaisten kohtalosta pitkäperjantaina pitämässään rukouksessa.

– Kristus, ainoa vapahtajamme, käännymme sinua kohti tänä vuonna häpeissämme, paavi sanoi rukoillessaan Roomassa Colosseumin edustalla noin 20 000 ihmisen edessä. Paavi piti häpeällisenä sitä, että muun muassa haaksirikoista on tullut osa jokapäiväistä elämäämme viitaten Välimerellä toistuvasti tapahtuviin pakolaisveneiden onnettomuuksiin.

Paavi ilmaisi häpeänsä myös katolisen kirkon piirissä paljastuneita lasten hyväksikäyttöskandaaleita kohtaan. Häpeällisiksi listatuiksi teoiksi tulivat myös viattomiin ihmisiin kohdistuvat vääryydet ja rasistinen sorto.

Paavi saapui pitämään puhettaan Colosseumille Via Crucis -saattueessa. Ristiä kulkueessa kantoi egyptiläinen perhe.

Paavin on määrä vierailla tämän kuun lopulla Egyptissä siellä koptikristittyihin kirkkoihin äskettäin tehdyistä iskuista huolimatta.

STT

