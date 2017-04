Paavi pesee tänä vuonna mafian vasikoiden jalkoja

|

Pääsiäisen perinteet ovat alkamassa kiirastorstaina ja paavi Franciscus osallistuu perinteiseen jalkojenpesuun.

Tänä vuonna paavin on määrä pestä vankien jalkoja Palianon vankilassa Rooman ulkopuolella.

Pestävien vankien joukossa on noin 50 entistä mafiosoa, jotka ovat antaneet viranomaisille tietoja lyhyempää tuomiota vastaan.

– Jokaisella on oikeus tehdä virheitä. Olemme kaikki tehneet virheitä tavalla tai toisella, paavi sanoi Repubblica-lehden haastattelussa.

Viime vuonna paavi pesi kiirastorstaina turvapaikanhakijoiden jalkoja vastaanottokeskuksessa. Aiempina pääsiäisinä hän on pessyt vankien, vanhusten ja vammaisten jalkoja.

Rituaali kuvastaa Jeesuksen viimeistä ateriaa apostolien kanssa. Rituaalissa paavi polvistuu vankien edessä, kaataa vettä heidän jaloilleen, kuivaa ne pyyhkeellä ja suutelee niitä.

Pitkäperjantaina pyhiinvaeltajat eri puolilta maailmaa kulkevat Jerusalemin vanhassa kaupungissa Via Dolorosaa eli kärsimysten tietä pitkin.

Katolisen kirkon pääsiäiseen kuuluu myös paavin messu sekä urbi et orbi -siunaus pääsiäispäivänä.

http://www.repubblica.it/vaticano/2017/04/13/news/papa_francesco_a_repubblica_fermate_i_signori_della_guerra_distruggono_il_mondo_e_ci_guadagnano_solo_loro_-162856878/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-S1.8-T1

STT

Kuvat: