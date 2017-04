Paula Risikko on kaikkien aikojen pitkäaikaisin kokoomusministeri – ohitti Ilkka Kanervan

|

Sisäministeri Paula Risikko on nyt kaikkien aikojen pitkäaikaisin kokoomusministeri. Risikolle tuli torstaina täyteen 3 259 päivää ministerinä ja hän ohitti ministeripäivissä Ilkka Kanervan.

Risikko on nykyisen hallituksen kokenein ministeri.

Risikko on aiemmin toiminut peruspalveluministerinä, ministerinä ympäristöministeriössä, sosiaali- ja terveysministerinä sekä liikenne- ja kuntaministerinä. Risikko oli ensimmäistä kertaa ministerinä Matti Vanhasen II-hallituksessa vuosina 2007-2010.

Kaikkien aikojen kokeneimman suomalaisministerin lukemiin Risikolla on vielä rutkasti matkaa. Johannes Virolainen oli maalaisliiton ja keskustan ministerinä yhteensä 6 169 päivää vuosina 1951-1979.

STT

