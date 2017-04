Pellonpiennar kiinnosti viljelijöitä Perniössä

|

Järki Pelto -hankkeen pellonpiennartapahtuma keräsi noin 150 kiinnostunutta Perniöön kuulemaan eroosiosta ja kerääjäkasveista keskiviikkona.

Eroosiosta kertonut tutkija Harri Lilja Lukesta muistuttaa, että eroosion torjuntatyöt tulisi kohdentaa oikein, jotta ei tehdä turhaa työtä. Eroosiota tapahtuu hänen mukaansa melko pienellä alueella ja vaihtelua on myös peltolohkojen sisällä.

Jotta työ onnistuisi entistä paremmin, viljelijöiden avuksi on saatavilla jo nyt mittaustuloksia, mutta myöhemmin myös uusi menetelmä, joka tarjoaa netissä lohkokohtaisia eroosiokarttoja.

Liljan mukaan suomalaispelloilta häviää pintamaata eroosion vuoksi keskimäärin 460 kiloa hehtaaria kohden vuodessa. Hänen mukaansa määrä on Euroopan mittakaavassa pientä.